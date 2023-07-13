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Суды Происшествия

"Обещал подкупить Хинштейна": суд начал процесс о мошенничестве с использованием имени депутата

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Красноярского района Самарской области начал рассматривать уголовное дело в отношении юриста Дмитрия Мамонтова. По версии следствия, мужчина придумал мошенническую схему, впутав в нее имя депутата Государственной думы РФ Александра Хинштейна.

Предыстория конфликта началась с того, что Александр Хинштейн неоднократно сообщал в своем телеграм-канале о подозрениях в коррумпированности председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Депутат даже передал сведения в Высшую квалификационную коллегию судей РФ и там начали проверку в отношении Ефанова. По итогам рассмотрения этих данных ВККС лишила Ефанова полномочий судьи. Сейчас Ефанов это решение обжалует в Верховном суде.

В материалах, которые предоставлял ВККС в числе прочего Александр Хинштейн, речь шла о сомнительных схемах по отчуждению земельных участков в Самаре, а также использовании Ефановым авто, которое принадлежит ГК "Тон-Авто" экс-главы Жигулевска Александра Курылина. Как сообщал парламентарий, ГК также заключала с "Шестой кассацией" госконтракты на поставку иномарок.

Чуть позже в истории появился внезапный поворот. По подозрению в покушении на мошенничество был задержан юрист Дмитрий Мамонтов.

"Мамонтов вступил в переговоры с бизнесменом и экс-главой Жигулевска Александром Курылиным (один из фигурантов скандала с "золотым" председателем 6-го кассационного суда Александром Ефановым), предложив ему "закрыть" все вопросы с прокуратурой, а также со мной, как инициатором проверок. Свои услуги он оценил в 50 тыс. евро. Взамен Курылину была обещана "неприкосновенность". В противном случае, утверждал Мамонтов, его привлекут к уголовной ответственности за дачу взятки Ефанову: ранее именно Курылин передал в личное пользование судье джип "Toyota Sequoia" за 10 млн рублей. В ходе переговоров, однако, Курылин, похоже, заподозрил что-то неладное и обратился с заявлением в ФСБ. Не исключаю, впрочем, что расчет был на то, чтобы меня скомпрометировать, дезавуировав тем самым мои обвинения", — высказал свое мнение об этой ситуации депутат Госдумы Александр Хинштейн в соцсетях.

Расследование в отношении Мамонтова недавно закончили. Третьего июля материалы поступили в суд Красноярского района Самарской области.

"Рассматривать уголовное дело будет единолично судья Светлана Селякова. 11 июля она приняла решение о назначении судебного заседания. Оно пройдет 24 июля", — рассказали служители Фемиды.

Судья Селякова и ранее вела громкие процессы. Например, она выносила обвинительный приговор Екатерине Пузиковой за отравление мужа-банкира. Позже, впрочем, приговор пересмотрели и Пузикову оправдали.

Юристу Дмитрию Мамонтову, согласно санкциям статьи УК, грозит реальное лишение свободы. Вину он признает. В то же время Курылина и Ефанова, по мнению депутата Александра Хинштейна, ждут "интересные жизненные перспективы".

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