Бывший проректор Самарского университета отсудил у государства 7 млн руб. за моральный вред

Бывший проректор-"безопасник" Самарского университета Игорь Петрушин добился беспрецедентно крупной суммы взыскания морального вреда, сообщает "Самарское обозрение". За страдания и проблемы, причиненные ему за 9 лет, пока длилось уголовное дело о хищениях топлива на АЗС АО "Самаранефтепродукт" с его участием, государству придется заплатить Петрушину 7 млн рублей.

Напомним, громкий скандал с выявлением на самарских АЗС тайно установленных электронных "жучков", которые якобы способствовали недоливу топлива в баки автомобилей, начал развиваться весной 2012 года. Сумму ущерба первоначально оценили в 20 млн рублей.

Весной 2013 г. появилось громкое уголовное дело, обвиняемыми по которому стали замруководителя АО "Самаранефтепродукт" Сергей Юдин, замдиректора по производству ООО "Самара-Терминал" Константин Салко, территориальные управляющие "Самаранефтепродукта" Игорь Петрушин, Владимир Чуфистов и Алексей Кукушкин, управляющая двумя АЗС (и супруга Петрушина) Ольга Клиентова.

Незадолго до возбуждения скандального уголовного дела Петрушин покинул сферу ТЭК и трудоустроился в СамГУ на должность проректора по общим вопросам и вопросам безопасности. Позднее эту должность упразднили, и на момент ареста в начале 2015 г. Петрушин трудился руководителем управления по социальной работе и молодежной политике СамГУ.

Несмотря на всю скандальность, громкое дело о "жучках" начало потихоньку разваливаться, еще не дойдя до приговора. Летом 2016 г. на этапе передачи дела в суд ущерб по нему уже составлял втрое меньше изначально заявленного — 6,75 млн руб., а гражданские иски заявили всего трое потерпевших, да и то на общую сумму около 70 тыс. рублей. Дело практически сразу вернули из суда прокурору, а при повторном рассмотрении оно закончилось оправданием всех фигурантов в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. Обвиняемые получили право на реабилитацию и возмещение морального вреда.

В июне 2021 г. приговор прошел апелляционную инстанцию Самарского областного суда, признан законным и вступил в силу. В феврале 2022 г. состоялся пересмотр в 6-м КСОЮ, и результат был тот же — полное оправдание.

Вскоре после этого один из фигурантов — бывший проректор Игорь Петрушин — подал в суд Октябрьского района Самары иск о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование. Как следует из текста искового заявления, с 2013 по 2019 г. в отношении фигуранта "была развернута широкая шумиха и травля в средствах массовой информации, телевидении и интернете", что "умаляло его честь, достоинство и доброе имя, он испытывал нравственные страдания, которые служили и продолжают служить причиной бессонницы и депрессий". Все это негативно отразилось на его здоровье, моральном и физическом состоянии, а также на деловой репутации и частном бизнесе Петрушина ("перестала осуществляться деятельность АЗС, а также перестали к нему обращаться клиенты в рамках бизнеса Amway, вследствие чего он лишился дохода"). Также, как считает заявитель, "был нанесен необратимый вред здоровью его несовершеннолетнему ребенку", а его совершеннолетняя дочь "стала заложницей развернутой вокруг него незаконной травли и оговора".

Петрушин припомнил силовикам все — ночные приводы, задержание, арест, невозможность трудоустройства, прослушку телефонов, "фабрикацию многочисленных документов, находящихся в материалах уголовного дела, признанных судом недопустимыми доказательствами". Как следует из заявления, из 9 лет уголовного преследования 1 год фигурант находился под стражей, остальное время под подпиской о невыезде. Кроме того, его вынудили уволиться из СамГУ.

"Данные обстоятельства вызвали у истца существенные моральные страдания, так как недополученная зарплата и потеря работы существенно ухудшили качество его жизни и жизни его семьи, он постоянно находился в состоянии неопределенности, будущее выглядело мрачным и бесперспективным, его репутация была безнадежно испорчена", — говорится в исковом заявлении. А обыск в его жилище в присутствии понятых скомпрометировал Игоря Петрушина перед соседями.

Петрушин требовал возместить за моральные страдания 35 млн рублей. В ноябре 2022 г. суд первой инстанции частично удовлетворил его требования, назначив ему выплату компенсации 7 млн рублей. В середине июня 2023 г. это решение прошло апелляционную инстанцию Самарского областного суда и вступило в законную силу.

Сумма, которую отсудил у бюджета Игорь Петрушин, — своего рода прецедент, ранее так высоко моральные и физические страдания фигурантов уголовных дел не оценивали. Хотя иски в рамках реабилитации подавались, и довольно часто.