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Муниципалитеты Власть и политика

Председатель гордумы Самары — о помощи бойцам в зоне СВО и их семьям на Родине

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одна из важных задач для мирного населения страны во время специальной военной операции — помогать бойцам, защищающим рубежи России. О том, как в этом деле участвуют депутаты городской думы Самары, в интервью рассказал ее председатель Алексей Дегтев.

Фото: Ирина Бойкина

Спикер городской думы лично несколько раз выезжал в зону СВО, сопровождал гуманитарный груз для мобилизованных из нашего региона. Он отметил, что самарцы давно оказывают помощь и разным подразделениям, и адресную поддержку бойцам и их семьям. Депутаты — не исключение.

"У нас сложились крепкие, дружеские отношения с военнослужащими, мы взяли на себя обязательство помогать не от раза к разу, а системно. Я участвовал в нескольких гуманитарных конвоях в Луганскую народную республику. Прежде, чем сформировать груз, собираем информацию о том, что требуется ребятам "за ленточкой": есть каналы связи, через которые получаем самую свежую информацию. В большинстве своем это предметы первой необходимости, — чтоб устроить быт", — отметил спикер гордумы.

В интервью Алексей Дегтев рассказал также о том, какую еще помощь, кроме гуманитарной, Самара оказывает присоединенным регионам:

"Самарцы понимают, что чужих в такой ситуации не бывает. Сейчас "мы" — это вся Россия. Ребята призваны на защиту Родины с разных территорий, приписаны к подразделению, над которым мы шефствуем. К депутатам поступают просьбы самого разного рода. За период СВО было отработано более 400 обращений от военнослужащих из 42 территорий, не входящих в состав Самарской области — Ижевской области, Удмуртии, Камчатки и других регионов. Свыше 300 из них уже выполнено", — отметил председатель городской думы.

В областном центре помощь организована даже на уровне территориального общественного самоуправления. Люди собирают необходимые в быту вещи, изготавливают маскировочные сети, блиндажные свечи, противоминные крюки. Депутаты городской думы попросили начать производство таких "кошек" в учреждениях среднего профессионального образования. Студенты двух колледжей на постоянной основе выполняют эту задачу. Ребята делают для своих отцов, братьев изделия, которые реально спасают жизни.

Подробное интервью председателя городской думы Самары читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в среду, 19 июля.

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