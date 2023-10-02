В Самарской области отдадут под суд "смотрящих за городами"

Следователь Следственного комитета Дмитрий Серебряков попросил установить предельный срок для ознакомления с материалами уголовного дела Павлу Мочальникову и Евгению Липкину. Последних двоих мужчин знают в весьма специфических кругах как "смотрящих за городами".

Смотрящий — на воровском жаргоне уголовный авторитет, который должен решать вопросы, относящиеся к ведению "воров в законе". По одной из версий, термин появился в 20–40-е годы прошлого столетия в тюремной лексике. А распространение получил после Бериевского всепомилования в 1953 году, когда на волю вышло большое количество заключенных. "Смотрящего" за городами назначает "вор в законе". Назначенный следит за "порядками" и "общаком".

По оперативным данным, "смотрящий" за Самарской областью Юрий Десятов (известный в определенных кругах как "Дикан") назначил Евгения Липкина "смотрящим" за Чапаевском, а Павла Мочальникова — "смотрящим" за Безенчуком. Долгое время разработкой окружения Дикана занималось управление Уголовного розыска в Самарской области.

"Сначала задержали близких Дикану людей — их порядка 12 человек. Соответственно, вели допросы о том, кто назначал смотрящих. На допросах присутствовали адвокаты. Не исключено, что после допросов до Дикана дошла информация о том, что спрашивают о нем, — он исчез. По имеющимся данным, мог скрыться в другой стране", — рассказывал ранее журналисту "Волга Ньюс" источник в правоохранительных органах.

За разные преступления предполагаемых бандитов отдавали под суды. Например, приговор выслушал близкий Липкину человек по фамилии Богомолов. Выяснилось, что последний похитил мужчину, отобрал у него паспорт и вещи и вымогал деньги. Мужчину несколько дней держали на разных квартирах, которые принадлежали членам банды. Потерпевший смог скрыться, но его снова нашли. Также установлены и другие случаи вымогательств по несколько сотен тысяч рублей у разных людей. Богомолова признали виновным. Сам он со следствием сотрудничал. Суд приговорил его к 8 годам и 6 месяцам колоны и особого режима.

В 2023 году в поле зрения правоохранителей попал и еще один, предположительно близкий Дикану, человек. Это мужчина по фамилии Саяпин из Похвистнево. У "Саяпы" изъяли "ствол", который хранился в погребе.



Сейчас же к окончанию подошло и расследование дел Мочальникова и Липкина. Первого обвинили в бандитизме и вымогательстве. Второго — в похищении человека, вымогательстве, разбое, грабеже. Интересы Мочальникова представляет адвокат Олег Салтанов, а с Липкиным работает Екатерина Андреева. После того, как обвиняемые, наконец, закончат ознакамливаться с материалами уголовного дела, их отправят под суд. Подозреваемым грозят годы лишения свободы.