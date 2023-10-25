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Общество

Стала известна программа фестиваля-выставки "Друг Человека"

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стационар для животных "ФлагманВет" сообщил программу фестиваля "Друг Человека".

Фото: ФлагманВет

Напомним, десятый фестиваль-выставка пройдет в Самаре 28 и 29 октября с 10:00 до 19:00, в ВЦ "Экспо-Волга". Основная часть мероприятия - выставка животных из приютов, на которой представят около 120 кошек и 80 собак из самарских приютов. Все они ищут дом и будут счастливы встретить на выставке своего человека.

За все время работы фестиваля-выставки "Друг Человека" около 1000 животных обрели хозяев.

Программа:

28 октября

10:30 (Главная сцена) Торжественная церемония открытия фестиваля. Поздравительные речи почетных гостей.

11:00 (Главная сцена) Конкурс "Метис Вселенная". Праздничный подиум собак из приютов.

12:00 (Главная сцена) Театральная постановка "Том Сойер". Студия творческого развития "Эклектика".

13:00 (Главная сцена) Конкурс костюмов для собак. Праздничный подиум собак из приютов и домашних.

13:40 (Главная сцена) Показательные выступления по трюковой дрессировке. Спортивный кинологический клуб PARADOGS и "Имидж Волга".

14:00 (Главная сцена) Мини-лекция о добровольчестве.

14:00 (Лекторий) Семинар "Ветеринарная практика". Разбор сложных медицинских случаев по спасению животных стационаром "ФлагманВет".

14:00 (Спортивная сцена) Показательные выступления по "Ралли Обидиенс". Просветительский проект "Вот он - пес".

15:00 (Спортивная сцена) Показательные выступления по Аджилити. Клуб "Имидж Волга".

15:30 - (Главная сцена) "Веселые старты". Просветительский проект "Вот он - пес".

16:00 - (Главная сцена) Старинные песни, игры и пляски. Фольклорно-этнографический ансамбль "Зернышки".

29 октября

11:30 (Главная сцена) Показательные выступления по Ноузворку. Спортивный кинологический клуб PARADOGS.

12:00 (Главная сцена) Театральная постановка "Том Сойер". Студия творческого развития "Эклектика".

13:00 (Главная сцена) Показательное выступление "Танец с собакой". Евгения Головлева и Бобтейл Грация.

13:00 (Лекторий) Лекция "Собака после приюта".

13:10 (Главная сцена) Мини-лекция о добровольчестве.

13:30 (Главная сцена) Конкурс "Ребенок и собака". Спортивный кинологический клуб PARADOGS.

14:30 (Спортивная сцена) Показательные выступления по спортивным направлениям. Спортивный кинологический клуб PARADOGS.

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