Стала известна программа фестиваля-выставки "Друг Человека"

Стационар для животных "ФлагманВет" сообщил программу фестиваля "Друг Человека".
Напомним, десятый фестиваль-выставка пройдет в Самаре 28 и 29 октября с 10:00 до 19:00, в ВЦ "Экспо-Волга". Основная часть мероприятия - выставка животных из приютов, на которой представят около 120 кошек и 80 собак из самарских приютов. Все они ищут дом и будут счастливы встретить на выставке своего человека.
За все время работы фестиваля-выставки "Друг Человека" около 1000 животных обрели хозяев.
Программа:
28 октября
10:30 (Главная сцена) Торжественная церемония открытия фестиваля. Поздравительные речи почетных гостей.
11:00 (Главная сцена) Конкурс "Метис Вселенная". Праздничный подиум собак из приютов.
12:00 (Главная сцена) Театральная постановка "Том Сойер". Студия творческого развития "Эклектика".
13:00 (Главная сцена) Конкурс костюмов для собак. Праздничный подиум собак из приютов и домашних.
13:40 (Главная сцена) Показательные выступления по трюковой дрессировке. Спортивный кинологический клуб PARADOGS и "Имидж Волга".
14:00 (Главная сцена) Мини-лекция о добровольчестве.
14:00 (Лекторий) Семинар "Ветеринарная практика". Разбор сложных медицинских случаев по спасению животных стационаром "ФлагманВет".
14:00 (Спортивная сцена) Показательные выступления по "Ралли Обидиенс". Просветительский проект "Вот он - пес".
15:00 (Спортивная сцена) Показательные выступления по Аджилити. Клуб "Имидж Волга".
15:30 - (Главная сцена) "Веселые старты". Просветительский проект "Вот он - пес".
16:00 - (Главная сцена) Старинные песни, игры и пляски. Фольклорно-этнографический ансамбль "Зернышки".
29 октября
11:30 (Главная сцена) Показательные выступления по Ноузворку. Спортивный кинологический клуб PARADOGS.
12:00 (Главная сцена) Театральная постановка "Том Сойер". Студия творческого развития "Эклектика".
13:00 (Главная сцена) Показательное выступление "Танец с собакой". Евгения Головлева и Бобтейл Грация.
13:00 (Лекторий) Лекция "Собака после приюта".
13:10 (Главная сцена) Мини-лекция о добровольчестве.
13:30 (Главная сцена) Конкурс "Ребенок и собака". Спортивный кинологический клуб PARADOGS.
14:30 (Спортивная сцена) Показательные выступления по спортивным направлениям. Спортивный кинологический клуб PARADOGS.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....