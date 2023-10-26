Профилактические беседы подействовали: благодаря полиции тольяттинка не поддалась мошенникам

В Тольятти 47-летняя местная жительница едва не стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Женщине, позвонил неизвестный, представился менеджером по информационной безопасности банка и заявил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. А для отмены операции якобы нужно взять встречный кредит и временно перевести деньги на "безопасный счет".
Женщина не раздумывая пошла в ближайший банк и взяла в кредит более 1,5 млн рублей. Уже в банке она обратила внимание на памятки, предупреждающие о мошенниках, и вспомнила слова участкового, который проводил с ней профилактические беседы и рассказывал о различных видах обмана. Тольяттинка осознала, что ее пытаются обмануть, и обратилась в ближайший отдел полиции.
В связи с произошедшим возбудили уголовное дело.
Полицейские напоминают, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят с информацией о подозрительных действиях с банковской картой. При поступлении таких звонков следует сразу прервать разговор.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".