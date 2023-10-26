Профилактические беседы подействовали: благодаря полиции тольяттинка не поддалась мошенникам

В Тольятти 47-летняя местная жительница едва не стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщине, позвонил неизвестный, представился менеджером по информационной безопасности банка и заявил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. А для отмены операции якобы нужно взять встречный кредит и временно перевести деньги на "безопасный счет".

Женщина не раздумывая пошла в ближайший банк и взяла в кредит более 1,5 млн рублей. Уже в банке она обратила внимание на памятки, предупреждающие о мошенниках, и вспомнила слова участкового, который проводил с ней профилактические беседы и рассказывал о различных видах обмана. Тольяттинка осознала, что ее пытаются обмануть, и обратилась в ближайший отдел полиции.

В связи с произошедшим возбудили уголовное дело.

Полицейские напоминают, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят с информацией о подозрительных действиях с банковской картой. При поступлении таких звонков следует сразу прервать разговор.