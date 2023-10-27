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Общество

Как будет ходить общественный транспорт по ул. Земеца

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 октября, открыто рабочее движение по путепроводу "139 километр", проходящему по ул. Земеца. 

Маршруты общественного транспорта будут работать по ранее действующим схемам:

- автобусы маршрутов №8 "Безымянский рынок - Поселок Падовка" и № 12 "15а микрорайон - Авиационный завод" проследуют по путепроводу по ул. Земеца до своих конечных пунктов;

- автобусные маршруты №6 "Юнгородок - Санаторий "Самарский", №21 "Барбошина поляна - Станция метро "Кировская", №38 "9 микрорайон - Юнгородок", №47 "Юнгородок - Хлебная площадь" также будут осуществлять свою работу без изменений, в соответствии с утвержденным расписанием, которое действовало на период закрытия путепровода (согласно анализу и оценки пассажиропотока установленное расписание более удобно для большинства пассажиров);

- трамваи маршрутов №9 - "Костромской переулок - Стадион "Металлург", №13 "Костромской переулок - Постников овраг", №24 - "Костромской переулок - Завод им. Тарасова", №24к - "Костромской переулок - 15-й микрорайон" будут следовать до Костромского переулка;

- трамваи маршрута №10 "Костромской переулок - Юнгородок" будут курсировать по своей трассе, то есть от Костромского переулка до Юнгородка.

Остальные трамвайные маршруты, проходящие в районе Юнгородка, также будут функционировать в прежнем режиме - так, как это было и до перекрытия участка.

После открытия рабочего движения через путепровод профильные службы продолжат мониторинг дорожной ситуации, работы средств организации движения и функционирования общественного транспорта. При необходимости будут приняты дополнительные меры.

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