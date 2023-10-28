В Сызрани задержан мошенник, обманувший старушку

Сызранские оперативники задержали жителя соседнего региона, подозреваемого в обмане пожилой женщины, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью в МУ МВД России "Сызранское" обратилась 74-летняя местная жительница. Она рассказала полицейским, что находилась дома одна, когда ей на сотовый начали поступать звонки от неизвестных лиц. Звонившие представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили пенсионерку в том, что ее дочь стала виновницей ДТП и чтобы помочь родственнице избежать уголовного наказания настояли в передаче их доверенному лицу денежных средств. Потерпевшая, не перепроверила поступившую информацию, испугалась и, согласившись с "правоохранителями", назвала свой адрес проживания.

Злоумышленники общались с пенсионеркой непрерывно, не давая связаться с родственниками, пока на пороге ее квартиры не появился незнакомый мужчина. Заранее собрав 400 тыс. руб., пенсионерка, следуя инструкциям, передала курьеру имеющиеся у нее сбережения. Когда злоумышленник уехал, а его сообщники перестали звонить, пожилая женщина связалась с дочкой и поняла, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия, в том числе установили и опросили очевидцев, составили фоторобот курьера и ориентировали на розыск все наружные службы, направили запросы и получили ответы из различных организаций.

Уже на следующий день у оперативников появилась информация, что к хищению денег причастен 48-летний житель соседнего региона. Полицейские установили его местонахождение, задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого, ранее не судимый задержанный пояснил, что действовал по инструкции анонимного "куратора", с которым связался в социальной сети. Похищенные у пенсионерки денежные средства он должен был перевести на расчетные счета, указанные в интернет-переписке, но не успел, так как был оперативно задержан полицейскими.

В настоящее время деньги изъяты в полном объеме. По информации сотрудников полиции задержанный подозревается еще в семи эпизодах мошенничества, совершенных по месту жительства.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Следственным Управлением МУ МВД России "Сызранское" в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Полицейские проверяют жителя Саратовской области на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории самарского региона.