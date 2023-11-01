Весь ноябрь ЭкоМобиль проводит сбор еды и вещей для котов и собак

В преддверии 30 ноября, Всемирного дня домашних животных, ГК "ЭкоВоз" повторяет весеннюю акцию "Вместе поможем приюту Добрый Дом".
Никакого финансирования у приюта нет — помогают только жители города. И теперь добрые дела стало сделать еще проще.
Выбирайте ближайшие к вам пункты остановки Экомобиля — и весь ноябрь приносите корма и текстиль для животных:
— сухой корм для собак ЧАППИ и ПЕДИГРИ;
— влажные корма в консервах для собак и кошек;
— одеяла, ковры, покрывала, постельное белье, полотенца, пеленки, теплые вещи на постилки.
Сейчас в приюте проживают 130 собак и 120 кошек, и зверей надо утеплить к зиме и накормить.
Сбор будет проходить с 1 по 30 ноября в ЭкоМобиль, расписание маршрута по ссылке.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....