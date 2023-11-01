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Общество

Весь ноябрь ЭкоМобиль проводит сбор еды и вещей для котов и собак

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии 30 ноября, Всемирного дня домашних животных, ГК "ЭкоВоз" повторяет весеннюю акцию "Вместе поможем приюту Добрый Дом".

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Никакого финансирования у приюта нет — помогают только жители города. И теперь добрые дела стало сделать еще проще.

Выбирайте ближайшие к вам пункты остановки Экомобиля — и весь ноябрь приносите корма и текстиль для животных:

— сухой корм для собак ЧАППИ и ПЕДИГРИ;

— влажные корма в консервах для собак и кошек;

— одеяла, ковры, покрывала, постельное белье, полотенца, пеленки, теплые вещи на постилки.

Сейчас в приюте проживают 130 собак и 120 кошек, и зверей надо утеплить к зиме и накормить.

Сбор будет проходить с 1 по 30 ноября в ЭкоМобиль, расписание маршрута по ссылке.

Гид потребителя

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