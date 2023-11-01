Самарчанку, хотевшую открыть клининговый бизнес, обвиняют в мошенничестве с соцконтрактом

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело 51-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве с социальным контрактом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, в марте 2023 г. женщина заключила социальный контракт на предпринимательскую деятельность. По условиям контракта, она должна была приобрести оборудование и товары для предоставления клининговых услуг. Однако эти обязательства самарчанка не выполнила и потратила деньги на свои нужды. При этом, чтобы отчитаться за полученные средства, она купила в интернете поддельные чеки на сумму более 230 тыс. рублей.
В сентябре 2023 г. социальный контракт расторгли, деньги обвиняемая полностью вернула.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".