Самарчанку, хотевшую открыть клининговый бизнес, обвиняют в мошенничестве с соцконтрактом

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело 51-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве с социальным контрактом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в марте 2023 г. женщина заключила социальный контракт на предпринимательскую деятельность. По условиям контракта, она должна была приобрести оборудование и товары для предоставления клининговых услуг. Однако эти обязательства самарчанка не выполнила и потратила деньги на свои нужды. При этом, чтобы отчитаться за полученные средства, она купила в интернете поддельные чеки на сумму более 230 тыс. рублей.

В сентябре 2023 г. социальный контракт расторгли, деньги обвиняемая полностью вернула.