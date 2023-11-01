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Преступления Происшествия

Самарчанку, хотевшую открыть клининговый бизнес, обвиняют в мошенничестве с соцконтрактом

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело 51-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве с социальным контрактом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии следствия, в марте 2023 г. женщина заключила социальный контракт на предпринимательскую деятельность. По условиям контракта, она должна была приобрести оборудование и товары для предоставления клининговых услуг. Однако эти обязательства самарчанка не выполнила и потратила деньги на свои нужды. При этом, чтобы отчитаться за полученные средства, она купила в интернете поддельные чеки на сумму более 230 тыс. рублей.

В сентябре 2023 г. социальный контракт расторгли, деньги обвиняемая полностью вернула.

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