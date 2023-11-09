В Самаре планируют внедрить проход в метро по биометрии

В 2024 г. в Самаре планируют начать внедрять технологии биометрии для входа в метрополитен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором Единой биометрической системы, Владислава Поволоцкого.

"Мы совместно с Минтрансом России под эгидой приоритетного проекта правительства РФ в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах. Это Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск", — сказал Поволоцкий в кулуарах форума Finopolis.

Дорожные карты, разработанные для запуска сервиса, отметил он, уже подтверждены в Казани, Самаре и Екатеринбурге. В ближайшее месяцы ЦБТ планирует утвердить планы действий с остальными регионами. Также, по словам Поволоцкого, в этом году планируется завершить интеграцию Единой биометрической системы со столичным метрополитеном.