В Самаре планируют внедрить проход в метро по биометрии

В 2024 г. в Самаре планируют начать внедрять технологии биометрии для входа в метрополитен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором Единой биометрической системы, Владислава Поволоцкого.
"Мы совместно с Минтрансом России под эгидой приоритетного проекта правительства РФ в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах. Это Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск", — сказал Поволоцкий в кулуарах форума Finopolis.
Дорожные карты, разработанные для запуска сервиса, отметил он, уже подтверждены в Казани, Самаре и Екатеринбурге. В ближайшее месяцы ЦБТ планирует утвердить планы действий с остальными регионами. Также, по словам Поволоцкого, в этом году планируется завершить интеграцию Единой биометрической системы со столичным метрополитеном.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻