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Общество

В Самаре продолжается народное голосование за участников конкурса "Лучший дом. Лучший двор"

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарцам предлагают до 30 ноября проголосовать за активных земляков -участников конкурса лучших практик управления МКД. Об этом сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

Фото: пресс-служба "Единой России"

Конкурс лучших практик управления многоквартирными домами стартовал в рамках проекта "Жители МКД" партии "Единая Россия" на сайте https://moydom.er.ru/. От Самарской области участвуют в конкурсе 312 заявок в номинациях: "Самый энергоэффективный дом", "Самый дружный дом", "Лучший дом", "Лучший подъезд".

Активные жители МКД, председатели ТСЖ и ТОС из Самары, Отрадного, Октябрьска и Сызрани проявили наибольшую активность, не только участвуя в конкурсе, но и голосуя за земляков. Народное голосование завершится 30 ноября, подведение итогов начнётся в декабре. Параллельно жюри конкурса определяет лучший регион по участие в конкурсе в федеральном округе. Победителей определят 8 декабря.

"В конкурсе принимают участие ТСЖ, советы МКД, ТОСы, есть просто активные собственники жилья, которые уверены, что их дом — самый лучший, а подъезд — самый дружный. Меньше всего заявок в номинации "Самый энергоэффективный дом", но радует, что большинство жителей находят общий язык со своими управляющими компаниями и сделали свои МКД "домами образцового содержания". Найти самых талантливых и показать лучшие примеры реализации проектов по совершенствованию процесса управления многоквартирными домами — задача, которую поставили перед собой организаторы конкурса. В Самарской области такие примеры тоже есть", — отметила координатор проекта "Жители МКД" партии "Единая Россия" в Самарской области Виктория Каткова.

Напомним, что по итогам прошлого года Самарская область вошла в ТОП-7 по количеству поданных заявок на конкурс "Лучший дом. Лучший двор".

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