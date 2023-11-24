Больше половины матерей считают, что их методы воспитания отличаются от методов их родителей

65% матерей считают, что воспитывают своих детей по-другому, нежели их родители. 31% верят, что их дети будут так же воспитывать своих детей, как были воспитаны сами.
Такие данные озвучивает социологическое агентство "Вебер", которое ко Дню матери вместе с "Союзмультфильмом" узнало, каковы взгляды современных родителей на воспитание детей в 2023 году. "Вебер" — совместный проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.
Современные мамы объяснили, в чем их отличие от их собственных мам:
— "Я стараюсь найти общий язык и заинтересовать, ребенка. А не попрекать";
— "Я стараюсь больше разговаривать со своими детьми, приводить в пример своих родителей, приводить, если надо, негативные примеры из своей жизни, и на этом больше их воспитывать. А мои родители — очень хорошие люди, ездили по командировкам, и меня часто воспитывала улица. И я постоянно училась на своих премногочисленных ошибках. Было очень трудно";
— "Я не читаю нотаций, не наказываю физически, всегда слежу за состоянием ребенка, его настроением и поведением";
— "Я дала своим детям больше самостоятельности. Мои дети раньше стали принимать решения";
— "У нас больше доверия";
— "С ребенком нельзя разговаривать свысока. Следует уважать ребенка как личность со своими достоинствами и недостатками";
— "Стараюсь все свое свободное время быть с ними";
— "Я меньше опекаю и ограничиваю, но при этом стараюсь быть рядом, чтобы ребенок не навредил себе".
При этом некоторые родители признаются, что ловят себя на том, что говорят теми же фразами, что и их собственные мамы и папы. Чуть больше половины респондентов — 52% — повторяют сквозь поколения: "Куда без шапки пошел?". Часто — в 39% опрошенных семей — современные дети могут услышать: "А если другие пойдут с крыши прыгать, ты тоже пойдешь?". Среди частых фраз есть также: "Сопливый, а гулять ходишь!"; "Я тоже много чего хочу"; "А у тебя одно место не слипнется?"; "Вырастешь — узнаешь".
Большинство родителей отмечают, что и со взрослыми детьми — старше 18 лет — продолжают общаться, как с маленькими — 81% опрошенных. Абсолютное большинство — 74% родителей — считают, что им удалось воспитать своих детей так, как они изначально этого хотели.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻