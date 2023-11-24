Больше половины матерей считают, что их методы воспитания отличаются от методов их родителей

65% матерей считают, что воспитывают своих детей по-другому, нежели их родители. 31% верят, что их дети будут так же воспитывать своих детей, как были воспитаны сами.

Такие данные озвучивает социологическое агентство "Вебер", которое ко Дню матери вместе с "Союзмультфильмом" узнало, каковы взгляды современных родителей на воспитание детей в 2023 году. "Вебер" — совместный проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.

Современные мамы объяснили, в чем их отличие от их собственных мам:

— "Я стараюсь найти общий язык и заинтересовать, ребенка. А не попрекать";

— "Я стараюсь больше разговаривать со своими детьми, приводить в пример своих родителей, приводить, если надо, негативные примеры из своей жизни, и на этом больше их воспитывать. А мои родители — очень хорошие люди, ездили по командировкам, и меня часто воспитывала улица. И я постоянно училась на своих премногочисленных ошибках. Было очень трудно";

— "Я не читаю нотаций, не наказываю физически, всегда слежу за состоянием ребенка, его настроением и поведением";

— "Я дала своим детям больше самостоятельности. Мои дети раньше стали принимать решения";

— "У нас больше доверия";

— "С ребенком нельзя разговаривать свысока. Следует уважать ребенка как личность со своими достоинствами и недостатками";

— "Стараюсь все свое свободное время быть с ними";

— "Я меньше опекаю и ограничиваю, но при этом стараюсь быть рядом, чтобы ребенок не навредил себе".

При этом некоторые родители признаются, что ловят себя на том, что говорят теми же фразами, что и их собственные мамы и папы. Чуть больше половины респондентов — 52% — повторяют сквозь поколения: "Куда без шапки пошел?". Часто — в 39% опрошенных семей — современные дети могут услышать: "А если другие пойдут с крыши прыгать, ты тоже пойдешь?". Среди частых фраз есть также: "Сопливый, а гулять ходишь!"; "Я тоже много чего хочу"; "А у тебя одно место не слипнется?"; "Вырастешь — узнаешь".

Большинство родителей отмечают, что и со взрослыми детьми — старше 18 лет — продолжают общаться, как с маленькими — 81% опрошенных. Абсолютное большинство — 74% родителей — считают, что им удалось воспитать своих детей так, как они изначально этого хотели.