Самарская область присоединилась к информационной кампании по популяризации добровольчества

В преддверии Дня добровольца и до 10 декабря 2023 года по всей России проходит масштабная федеральная рекламная кампания по популяризации волонтерства "#МЫВМЕСТЕ 2023".

На рекламных поверхностях, медиафасадах, экранах, интернет-ресурсах в общественных местах можно увидеть яркие макеты, призывающие население к активному участию в добровольческой деятельности.

На макетах размещены фотографии волонтеров, их имена и фамилии, а также интересные факты об оказанной помощи через платформу ДОБРО.RU.

Основной слоган кампании - "У добрых дел есть имя". Главный ресурс в мире помощи - это сам человек, со своими интересами, предпочтениями, знаниями, умениями и навыками. У добра нет пола, возраста, цвета и границ.

Концепция рекламной кампании построена на реальных делах неравнодушных россиян, людях, для которых волонтерство - это стиль жизни. За каждым поступком всегда стоит неравнодушный человек, который своим примером вдохновляет других. Реальная помощь и добрые дела не могут и не должны быть безликими.

К Всероссийской кампании присоединилась и Самарская область. Для губернии развитие добровольчества является одной из ключевых задач. С 2019 года в регионе работает Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" и поддержке Главы региона Дмитрия Азарова.

"В Самарской области в волонтерскую деятельность вовлечено около 190 тысяч человек, а людей, которые хотя бы единожды принимали участие в акциях - почти полмиллиона. И каждый из них творит добро, оказывает помощь тем, кто в ней нуждается, но, самое главное, все они формируют вокруг себя команду единомышленников, готовых в любой момент прийти на помощь. Ведь, объединившись, мы сможем достичь больших результатов", - поделился министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.

Сегодня по всей России уже более 5,5 млн добровольцев зарегистрированы на платформе Добро РФ.

Выписать свое имя в историю добрых дел России можете и вы. Присоединиться к акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и стать добровольцем может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.

Добро.ру - крупнейшая платформа для добрых дел. Здесь собраны и систематизированы тысячи проектов из всех регионов России и зарегистрированы миллионы волонтеров. С помощью платформы вступить в команду добровольцев, совершенствоваться, делая добрые дела, создавать и реализовывать собственные инициативы.

Акция проводится в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" и направлена на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности в Российской Федерации.

Организаторами социальной рекламной кампании выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и АНО "Национальные приоритеты". Продлится кампания до 10 декабря 2023 года.