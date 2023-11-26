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Преступления Происшествия

Житель Самары предстанет перед судом за траты с чужой банковской карты

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию поступило сообщение от 23-летней местной жительницы о пропаже банковской карты и списании с нее денежных средств, за приобретения, которые она не совершала, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе опроса заявительница рассказала сотрудникам полиции, что, возможно, потеряла пластик на остановке общественного транспорта. Обнаружив в банковском приложении недостачу более 25 тыс. руб., девушка незамедлительно заблокировала банковскую карту и обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники полиции изучили финансовые документы и установили, что картой расплачивались в различных торговых точках, а также букмекерских конторах, опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, на которых запечатлен момент противоправных действий.

В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника, задержали мужчину на территории города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный в совершении противоправного деяния сознался и пояснил полицейским, что в вечернее время суток шел домой, когда на ул. Волгина увидел на асфальте чужую банковскую карту, после чего решил попробовать расплатиться ей за покупки - приобрел одежду, продукты питания и сделал ставки на спорт в букмекерской конторе.

Специализированным следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее несудимому 51-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб в полном объеме.

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