Житель Самары предстанет перед судом за траты с чужой банковской карты

В полицию поступило сообщение от 23-летней местной жительницы о пропаже банковской карты и списании с нее денежных средств, за приобретения, которые она не совершала, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В ходе опроса заявительница рассказала сотрудникам полиции, что, возможно, потеряла пластик на остановке общественного транспорта. Обнаружив в банковском приложении недостачу более 25 тыс. руб., девушка незамедлительно заблокировала банковскую карту и обратилась за помощью в полицию.
Сотрудники полиции изучили финансовые документы и установили, что картой расплачивались в различных торговых точках, а также букмекерских конторах, опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, на которых запечатлен момент противоправных действий.
В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника, задержали мужчину на территории города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Задержанный в совершении противоправного деяния сознался и пояснил полицейским, что в вечернее время суток шел домой, когда на ул. Волгина увидел на асфальте чужую банковскую карту, после чего решил попробовать расплатиться ей за покупки - приобрел одежду, продукты питания и сделал ставки на спорт в букмекерской конторе.
Специализированным следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее несудимому 51-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб в полном объеме.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.