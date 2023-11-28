Самарчанка набрала микрозаймы на 3 млн руб. и перевела их на фальшивую биржу

В Самаре возбудили уголовное дело о мошенничестве, из-за которого пострадала 54-летняя женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщина позвонил якобы брокер и предложил заработать с помощью инвестиций на бирже. В течение 20 дней самарчанка брала кредиты в микрофинансовых организациях и перечислила на "биржу" около 3 млн рублей. В какой-то момент общение с "брокером" прекратилось. Еще две недели потерпевшая пыталась связаться с ним, а потом увидела в СМИ описание аналогичного мошенничества и поняла, что ее обманули.

Правоохранители напоминают, как распознать мошенника, представляющегося сотрудником брокерской компании:

1. Навязчивые звонки в любое время суток. Профессиональный и честный брокер или финансовый трейдер никогда не станет навязывать свои услуги по телефону. Хорошего специалиста клиенты ищут сами.

2. Звонки поступают с мобильного или скрытого номера. У серьезной брокерской компании всегда есть единый телефонный номер — федеральный или местный.

3. Обещание баснословной прибыли от вложенных денег в короткие сроки — 10 — 20% и более в неделю или месяц. Притом что ни один брокер не может гарантировать 100-процентное получение прибыли. Инвестирование — всегда рискованная деятельность.

4. Отказ назвать адрес сайта брокерской компании. Отсутствие информации о ней в интернете. Или на сайте компании нет сведений о собственнике компании, юридического адреса и контактных данных.

5. Отказ предоставить информацию о лицензии или ее отсутствие. Иметь лицензию обязана каждая организация, профессионально осуществляющая операции на финансовых рынках и с финансовыми инструментами за счет привлеченных денег. Лицензия брокера — это документ, который подтверждает профессионализм и дает право заниматься финансовой деятельностью на фондовом рынке. Проверить наличие у компании лицензии можно на сайте Центрального банка РФ.