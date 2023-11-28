Самарчанка набрала микрозаймы на 3 млн руб. и перевела их на фальшивую биржу

В Самаре возбудили уголовное дело о мошенничестве, из-за которого пострадала 54-летняя женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Женщина позвонил якобы брокер и предложил заработать с помощью инвестиций на бирже. В течение 20 дней самарчанка брала кредиты в микрофинансовых организациях и перечислила на "биржу" около 3 млн рублей. В какой-то момент общение с "брокером" прекратилось. Еще две недели потерпевшая пыталась связаться с ним, а потом увидела в СМИ описание аналогичного мошенничества и поняла, что ее обманули.
Правоохранители напоминают, как распознать мошенника, представляющегося сотрудником брокерской компании:
1. Навязчивые звонки в любое время суток. Профессиональный и честный брокер или финансовый трейдер никогда не станет навязывать свои услуги по телефону. Хорошего специалиста клиенты ищут сами.
2. Звонки поступают с мобильного или скрытого номера. У серьезной брокерской компании всегда есть единый телефонный номер — федеральный или местный.
3. Обещание баснословной прибыли от вложенных денег в короткие сроки — 10 — 20% и более в неделю или месяц. Притом что ни один брокер не может гарантировать 100-процентное получение прибыли. Инвестирование — всегда рискованная деятельность.
4. Отказ назвать адрес сайта брокерской компании. Отсутствие информации о ней в интернете. Или на сайте компании нет сведений о собственнике компании, юридического адреса и контактных данных.
5. Отказ предоставить информацию о лицензии или ее отсутствие. Иметь лицензию обязана каждая организация, профессионально осуществляющая операции на финансовых рынках и с финансовыми инструментами за счет привлеченных денег. Лицензия брокера — это документ, который подтверждает профессионализм и дает право заниматься финансовой деятельностью на фондовом рынке. Проверить наличие у компании лицензии можно на сайте Центрального банка РФ.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.