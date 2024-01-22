В Самарской области экс-полицейскому начальнику вынесли приговор по делу об угоне и хулиганстве

Суд Новокуйбышевска рассмотрел уголовное дело бывшего и. о. начальника полиции Чапаевска Алексея Федорова. Согласно сайту суда, уголовное дело поступало с квалификацией по статьям ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и ч. 4 ст. 166 УК РФ ("Угон").

Как уже сообщал Волга Ньюс, приключения полицейского начальника начались после того, как он отмечал День дознания.

"Полицейский в состоянии сильного алкогольного опьянения вызвал такси. Со слов свидетелей, он стал угрожать травматическим оружием. Когда водитель вышел из машины в магазин, Федоров забрал машину и уехал домой. Около 4:00 с домашнего адреса его забрал отряд спецназа "ГРОМ", — сообщал один из источников.

Позже ситуацию прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. Там уточнили, что около 2:00 15 октября в полицию обратился 27-летний водитель такси и рассказал, что у него угнали Renault Logan. Оперативники службы собственной безопасности регионального ГУ МВД в течение двух часов задержали подозреваемого по месту жительства. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. В дальнейшем выяснилось, что задержанный является сотрудником ОМВД России по Чапаевску. Подчеркивалось, что при подтверждении вины его уволят.

Как сообщили в суде Новокуйбышевска, теперь уже бывшего полицейского приговорили к двум с половиной годам принудительных работ. Приговор сейчас обжалуют.