Семья погибшего в ДТП замдиректора РКЦ "Прогресс" взыскала компенсацию с предприятия

Центральный районный суд Волгограда частично удовлетворил иск родителей погибшего в ДТП топ-менеджера РКЦ "Прогресс" к его работодателю о выплате компенсации морального вреда, сообщают "Городские вести" со ссылкой на решение суда.

Напомним, 57-летний заместитель генерального директора по производству ракетно-космического центра Вадим Небога погиб под Самарой 13 ноября 2019 года. Мужчина находился на заднем сиденье служебного Skoda Oktavia, который на скорости врезался в большегруз Volvo. Водитель легковушки был осужден за гибель пассажира на 2,5 года условно.

Родители топ-менеджера, проживающие в Волгограде, в суде потребовали взыскать с РКЦ "Прогресс" компенсацию вреда за потерю кормильца в размере по 3,9 млн руб. каждому, а также пожизненную ежемесячную компенсацию в размере 115 тыс. руб. с последующей индексацией в установленном законом порядке. Также истцы настаивали на выплате компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей. Сумму пожизненных выплат родители рассчитали исходя из среднемесячной зарплаты сына, которая составляла почти 700 тыс. рублей.

Суд установил, что при рассмотрении данного дела ответчики принимали меры для добровольного разрешения спора и представили проект мирового соглашения. Вместе с тем истцы от заключения соглашения и добровольной компенсации морального вреда отказались. Сын погибшего в суде заявил, что считает требования своих бабушки и дедушки необоснованными. Он пояснил, что претензий к РКЦ "Прогресс" не имеет, поскольку предприятие "все причитающие выплаты произвело всем наследникам, а также оказало материальную помощь при организации и захоронении погибшего".

Суд вынес решение о частичном удовлетворении иска. Ракетно-космический центр обязали выплатить двум истцам по 500 тыс. руб. каждому в качестве компенсации морального вреда. В остальной части требований родителям погибшего суд отказал. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.