Банк России предупреждает о новой схеме мошенников

Банк России выявил новую схему обмана. Мошенники стали спекулировать на теме модернизации банкнот номиналом 5 тыс. рублей.

На сегодня известны две мошеннические легенды. Под видом работников социальных служб злоумышленники ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5 тыс. руб. на новые. На самом деле лжесотрудники подсовывают доверчивым людям фальшивые купюры. Пострадавшими часто становятся пожилые люди.

Во втором варианте мошенники звонят и убеждают, что необходимо проверить подлинность наличных, в том числе новых пятитысячных купюр. Для этого человеку предлагают человеку установить на телефоне специальное приложение "Банкноты Банка России".

Такое приложение действительно существует. Оно доступно на официальном сайте регулятора и содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот Банка России (где именно они расположены и как должны выглядеть). Однако подлинность банкнот официальное приложение не определяет.

Мошенники же дают ссылку на фальшивое приложение, визуально похожее на официальное. После установки злоумышленники получают удаленный доступ к телефону, банковским приложениям на нем, счетам человека и похищают деньги.

"В июне 2022 г. Банк России представил модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, в октябре 2023 г. — номиналом 5 тыс. рублей. Новые банкноты поступают в оборот постепенно. Старые банкноты остаются в обращении наравне с новыми и выходят из оборота по мере износа. Их не нужно обменивать на новые. Если вас принуждают к обмену — это мошенники", — подчеркивает управляющий отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Чтобы избежать обмана и потери денег, важно помнить и соблюдать основные правила финансовой безопасности:

— игнорировать предложения по обмену или проверке подлинности банкнот;

— не устанавливать приложения по просьбе незнакомых людей и не переходить по сомнительным ссылкам;

— не говорить никому данные своей банковской карты, пароль от нее, код с оборотной стороны карты и коды из смс. Эти данные запрашивают только мошенники;

— проверять поступающую информацию и по любым банковским вопросам звонить в свой банк по номеру, указанному на оборотной стороне банковской карты.