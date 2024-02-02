16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти ушло в суд дело о смерти посетителя бара в драке Банк России предупреждает о новой схеме мошенников Спустя 24 года в Самаре задержали подозреваемого в убийстве Из-за падения ребенка в колодец в Самарской области возбудили уголовное дело Бывшего инженера МП из Самарской области будут судить за провалившегося в колодец ребенка

Преступления Происшествия

Банк России предупреждает о новой схеме мошенников

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк России выявил новую схему обмана. Мошенники стали спекулировать на теме модернизации банкнот номиналом 5 тыс. рублей.

На сегодня известны две мошеннические легенды. Под видом работников социальных служб злоумышленники ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5 тыс. руб. на новые. На самом деле лжесотрудники подсовывают доверчивым людям фальшивые купюры. Пострадавшими часто становятся пожилые люди.

Во втором варианте мошенники звонят и убеждают, что необходимо проверить подлинность наличных, в том числе новых пятитысячных купюр. Для этого человеку предлагают человеку установить на телефоне специальное приложение "Банкноты Банка России".

Такое приложение действительно существует. Оно доступно на официальном сайте регулятора и содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот Банка России (где именно они расположены и как должны выглядеть). Однако подлинность банкнот официальное приложение не определяет.

Мошенники же дают ссылку на фальшивое приложение, визуально похожее на официальное. После установки злоумышленники получают удаленный доступ к телефону, банковским приложениям на нем, счетам человека и похищают деньги.

"В июне 2022 г. Банк России представил модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, в октябре 2023 г. — номиналом 5 тыс. рублей. Новые банкноты поступают в оборот постепенно. Старые банкноты остаются в обращении наравне с новыми и выходят из оборота по мере износа. Их не нужно обменивать на новые. Если вас принуждают к обмену — это мошенники", — подчеркивает управляющий отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Чтобы избежать обмана и потери денег, важно помнить и соблюдать основные правила финансовой безопасности:

— игнорировать предложения по обмену или проверке подлинности банкнот;

— не устанавливать приложения по просьбе незнакомых людей и не переходить по сомнительным ссылкам;

— не говорить никому данные своей банковской карты, пароль от нее, код с оборотной стороны карты и коды из смс. Эти данные запрашивают только мошенники;

— проверять поступающую информацию и по любым банковским вопросам звонить в свой банк по номеру, указанному на оборотной стороне банковской карты.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3