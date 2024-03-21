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Суды Происшествия

"Поволжского маньяка" Радика Тагирова приговорили к пожизненному лишению свободы

КАЗАНЬ. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 марта, Верховный суд Республики Татарстан признал жителя Казани Радика Тагирова виновным в 31 убийстве и назначил ему пожизненное лишение свободы, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе суда.

Также в пресс-службе пояснили, что суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда на сумму 1,65 млн руб., материального вреда на сумму 70 тыс. руб. и взыскал процессуальные издержки в доход государства.

Напомним, расследование дела велось в Главном следственном управлении СК России. По окончании следствия ведомство сообщало, что указанные в уголовном деле преступления были совершены с марта 2011 г. по октябрь 2012 г. в Самаре, Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иваново, Кирове, Челябинске и Москве.

Ранее в СУ СК РФ по Самарской области сообщали, что на счету маньяка - не менее двух жертв в Самаре.

По версии следствия, Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, представляясь работником коммунальной службы, обманом проникал в их квартиры. Затем он нападал на потерпевших, избивал их и душил, после чего обыскивал жилье и похищал найденные деньги.

Преступления долгое время оставались нераскрытыми. Следствие обладало данными о генотипе преступника и отрабатывало разные версии, на причастность к совершению преступлений было проверено более 10 тыс. человек с проведением более чем 5 тыс. экспертных исследований.

В декабре 2020 г. подозреваемый был определен и задержан. В ходе допросов Тагиров дал признательные показания и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий.

Также следствием было установлено, что Радик Тагиров дважды - в 2005 и 2009 годах - судим за хранение оружия и кражу. Ранее он работал слесарем в одной из коммерческих организаций.

По окончании расследования ему было предъявлено обвинение в совершении более чем 30 убийств, трех покушений на убийство и более 30 разбойных нападений на пожилых женщин (пп. "а", "в", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в", "з", "к"  ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч.3, п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ).

28 сентября 2022 г. данное уголовное дело поступило в Верховный суд Республики Татарстан.

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