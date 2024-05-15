Мэрия Самары согласовала новый облик ДК "Современник"

ДК "Современник" всё же ждет реконструкция. Мэрия Самары согласовала архитектурно-градостроительный облик здания. Правда, эскиз пока не предоставила.
Здание находится на улице Советской Армии, 219. В распоряжении городской администрации указано, что его будут реконструировать для размещения предприятий общественного питания. Заявителем выступает Павел Иванов.
ДК "Современник" относился к Заводу имени А. М. Тарасова" (ЗиТ). В 2002 г. он был выкуплен ГК "СОК", после чего в нем открылись кинотеатр и фудкорт. В 2008 г. кинотеатр был закрыт. В здании работали детские кружки, оно также действовало как концертная площадка.
Появлялась информация о планах глобальной перестройки объекта или строительства на его месте жилья. В 2013 г. ДК был выставлен на продажу за 100 млн рублей. В 2017 г. сообщалось, что в нем после ремонта откроется ресторан "Три оленя" самарского ресторатора Станислава Горчакова.
Несколько раз поднимался вопрос выкупа здания в собственность региона. Так, в 2013 г. заявлялось, что его собственники просят слишком высокую цену. В 2020 г. сообщалось, что власти региона направили собственнику здания запрос о его приобретении. Однако сделка так и не состоялась.
В 2022 г. вопрос реконструкции "Современника" выносили на общественные обсуждения. Заявителями проекта выступают бизнесмен Александр Розенцвайг, выступающий в ряде проектов партнером Владимира Аветисяна, и некто Иванов П.А. — вероятно, это еще один выходец из "Волгопромгаза", экс-министр финансов Самарской области Павел Иванов.
Последние комментарии
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”
Круто!
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?