16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ФСБ и СК "поймали" чиновника за нарушения на нацпроекте "Культура" Сызранские полицейские "накрыли" незаконное казино В Самаре ищут "инфузориев", вооруженных газовыми пистолетами В Тольятти арестовали мужчину, повредившего чужой автомобиль Директор Самарского филиала ВГУВТ признался в получении взятки

Преступления Происшествия

ФСБ и СК "поймали" чиновника за нарушения на нацпроекте "Культура"

КОШКИ. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 164
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новое уголовное дело возбудили в отношении чиновника из Самарской области сотрудники регионального управления Следственного комитета. Под статьи 292 УК РФ (служебный подлог) и 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) подпал бывший исполняющий обязанности главы комитета по ЖКХ и строительству администрации Кошкинского района по фамилии Кузьмин.

"По версии следствия, в декабре 2023 года подозреваемый, достоверно зная о том, что работы по муниципальному контракту в рамках реализации национального проекта "Культура" выполнены подрядчиком не в полном объеме, подписал акты выполненных работ, внеся туда недостоверные сведения", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Как считают в ведомстве, подрядчику незаконно перечислили 750 тысяч рублей. Деньги предназначались за монтаж и установку системы заземления и молниезащиты. Хотя на самом деле эти работы не сделали. Сейчас расследование продолжают. Оперативное сопровождение оказывают сотрудники УФСБ по Самарской области.

Напомним, в регионе уже возбуждали похожее уголовное дело ранее. Его фигурантом стал экс-глава самарского Госстройнадзора Владимир Захарин. Захарина и нескольких его подчиненных задерживали сотрудники ФСБ. Позже в Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Предполагается, что чиновники закрыли глаза на нарушения при строительстве Дома культуры в пос. Глушицкий Большечерниговского района и культурно-досугового центра в с. Тимашево Кинель-Черкасского района. Исполнителем работ по обоим контрактам выступало самарское ООО "Тет А Тет М" Людмилы Фельдблит.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30