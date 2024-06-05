ФСБ и СК "поймали" чиновника за нарушения на нацпроекте "Культура"

Новое уголовное дело возбудили в отношении чиновника из Самарской области сотрудники регионального управления Следственного комитета. Под статьи 292 УК РФ (служебный подлог) и 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) подпал бывший исполняющий обязанности главы комитета по ЖКХ и строительству администрации Кошкинского района по фамилии Кузьмин.

"По версии следствия, в декабре 2023 года подозреваемый, достоверно зная о том, что работы по муниципальному контракту в рамках реализации национального проекта "Культура" выполнены подрядчиком не в полном объеме, подписал акты выполненных работ, внеся туда недостоверные сведения", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Как считают в ведомстве, подрядчику незаконно перечислили 750 тысяч рублей. Деньги предназначались за монтаж и установку системы заземления и молниезащиты. Хотя на самом деле эти работы не сделали. Сейчас расследование продолжают. Оперативное сопровождение оказывают сотрудники УФСБ по Самарской области.

Напомним, в регионе уже возбуждали похожее уголовное дело ранее. Его фигурантом стал экс-глава самарского Госстройнадзора Владимир Захарин. Захарина и нескольких его подчиненных задерживали сотрудники ФСБ. Позже в Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Предполагается, что чиновники закрыли глаза на нарушения при строительстве Дома культуры в пос. Глушицкий Большечерниговского района и культурно-досугового центра в с. Тимашево Кинель-Черкасского района. Исполнителем работ по обоим контрактам выступало самарское ООО "Тет А Тет М" Людмилы Фельдблит.