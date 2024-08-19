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В Самаре прошла 6-я международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие" Обменялись опытом и знаниями: на конференции "Гипровостокнефти" обсудили инновационные технологии в бурении Конференция "Гипровостокнефть": импортозамещение в инжиниринге и EPC-контракт АО "Транснефть-Приволга" провело плановое пожарно-тактическое учение Драйвер роста: на конференции "Гипровостокнефти" представлен опыт работы с искусственным интеллектом

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В Самаре прошла 6-я международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие"

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 августа, в Самаре завершилась 6-я международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Организатором мероприятия выступил ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области.

Фото: Сергей Бредихин

На конференции был поставлен новый рекорд по количеству участников. Более 270 специалистов нефтегазовой отрасли, ведущих IT-компаний, производителей техники и оборудования, научных деятелей из российских регионов, Узбекистана, Казахстана, Беларуси и Вьетнама собрались для обсуждения актуальных проблем отрасли, перспектив развития, обмена опытом и укрепления партнерства.

Ключевыми темами конференции стали обустройство месторождений, в том числе горизонтальных и геотермальных скважин, внедрение типовых проектных решений, цифровая трансформация проектного производства, использование искусственного интеллекта и импортозамещение. Всего эксперты представили 70 докладов.

"Осталось совсем немного, чтобы преодолеть зависимость от импортных производителей. Это считаные позиции, работа над которыми может завершиться в течение года: как в области программного обеспечения, так и в области оборудования. Что касается искусственного интеллекта, то в отрасли его уже активно используют. Думаю, за ним есть будущее, но имеется и обратная сторона медали. Нельзя, чтобы он преобладал над человеческой мыслью", — прокомментировал тематику дискуссий генеральный директор института "Гипровостокнефть" Федор Тепляков.

Также на площадке работала выставочная экспозиция. Гостям продемонстрировали инновационные разработки, технологии и оборудование для нефтегазовой отрасли.

Два дня конференции прошли на одном дыхании. Кульминацией стала церемония подведения итогов, чествование партнеров и спонсоров мероприятия.

"Конференция завершает свою работу. Всем огромное спасибо за то, что вы нашли время, делились своими опытом, мнениями. Я очень рад, что те, кто приехал на нашу конференцию впервые, узнали здесь много полезного и со всеми перезнакомились. Хочется верить, что в следующем году у нас будет все еще лучше. Конференция состоится. Я думаю, что это станет доброй традицией", — сказал Федор Тепляков.

В свою очередь участники конференции поблагодарили команду института "Гипровостокнефть" за отличную организацию форума и за возможность получить те знания, которые двигают вперед всю отрасль.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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