В Самаре прошла 6-я международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие"

В четверг, 15 августа, в Самаре завершилась 6-я международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Организатором мероприятия выступил ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области.

На конференции был поставлен новый рекорд по количеству участников. Более 270 специалистов нефтегазовой отрасли, ведущих IT-компаний, производителей техники и оборудования, научных деятелей из российских регионов, Узбекистана, Казахстана, Беларуси и Вьетнама собрались для обсуждения актуальных проблем отрасли, перспектив развития, обмена опытом и укрепления партнерства.

Ключевыми темами конференции стали обустройство месторождений, в том числе горизонтальных и геотермальных скважин, внедрение типовых проектных решений, цифровая трансформация проектного производства, использование искусственного интеллекта и импортозамещение. Всего эксперты представили 70 докладов.

"Осталось совсем немного, чтобы преодолеть зависимость от импортных производителей. Это считаные позиции, работа над которыми может завершиться в течение года: как в области программного обеспечения, так и в области оборудования. Что касается искусственного интеллекта, то в отрасли его уже активно используют. Думаю, за ним есть будущее, но имеется и обратная сторона медали. Нельзя, чтобы он преобладал над человеческой мыслью", — прокомментировал тематику дискуссий генеральный директор института "Гипровостокнефть" Федор Тепляков.

Также на площадке работала выставочная экспозиция. Гостям продемонстрировали инновационные разработки, технологии и оборудование для нефтегазовой отрасли.

Два дня конференции прошли на одном дыхании. Кульминацией стала церемония подведения итогов, чествование партнеров и спонсоров мероприятия.

"Конференция завершает свою работу. Всем огромное спасибо за то, что вы нашли время, делились своими опытом, мнениями. Я очень рад, что те, кто приехал на нашу конференцию впервые, узнали здесь много полезного и со всеми перезнакомились. Хочется верить, что в следующем году у нас будет все еще лучше. Конференция состоится. Я думаю, что это станет доброй традицией", — сказал Федор Тепляков.

В свою очередь участники конференции поблагодарили команду института "Гипровостокнефть" за отличную организацию форума и за возможность получить те знания, которые двигают вперед всю отрасль.