В Самарской области мигрантам могут запретить работать курьерами

Правительство Самарской области работает над документом, который расширит список сфер деятельности, где запрещено работать иностранным гражданам. Такой ответ от губернатора Вячеслава Федорищева получил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

"В настоящее время министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области совместно с органами исполнительной власти региона организована работа по подготовке нормативного правового акта об установлении запретов на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных работников в 2025 году, в рамках которой вопрос введения запретов на привлечение их к работе в сфере доставки будет рассмотрен дополнительно", - говорится в ответе губернатора.

Михаил Матвеев объяснил, чем вызвано предложение запретить мигрантам работать курьерами.

"Доставка как магнит тянет в наши города сотни тысяч мигрантов. При том что это вполне нормально может обслуживаться и местными жителями", - написал депутат в своем телеграм-канале.

Ограничения на работу мигрантов в Самарской области начали вводить в феврале 2024 года. Изначально ограничения распространялись на работу в такси, общественном транспорте, сфере образования и агентствах по подбору персонала. В июле в список добавили производство продуктов питания, предприятия общественного питания и доставку продуктов, оптовую и розничную торговлю алкогольными напитками и этиловым спиртом, розничную торговлю лекарствами, яйцами и молочными продуктами.

Кроме того, ограничения распространяются на деятельность по обработке данных, по созданию баз данных, размещению информации, а также на деятельность по предоставлению в краткосрочную аренду домов, квартир и комнат.

В августе мигрантам запретили заниматься продажей продуктов питания, напитков, табачной продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих товаров в нестационарных торговых объектах и на рынках.

Такие меры власти объясняют необходимостью обеспечить безопасность граждан и защиту рынка труда Самарской области.