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Власть и политика

В Самарской области прошла конференция, посвященная многообразию традиций народов РФ

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась региональная конференция "Многообразие традиций народов Российской Федерации как культурно-историческое богатство региона".

Мероприятие состоялось при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Федеральной национальной культурной автономии татар и правительства Самарской области. Организатор — Самарская областная татарская национально-культурная автономия.

В работе конференции приняли участие: первый зампредседателя комитета по делам национальностей Госдумы РФ, председатель Совета Федеральной национально — культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов; руководитель управления национальной и конфессиональной политики департамента внутренней политики Самарской области Мария Купцова; председатель Самарской областной татарской национально-культурной автономии Анвер Горланов; председатель региональной общественной организации "Союз народов Самарской области", почетный строитель России Ростислав Хугаев; ветеран боевых действий Ринат Калимуллин; руководители национально-культурных объединений, эксперты, краеведы и историки Самарской области и республики Татарстан.

Участники конференции обсуждали вопросы профилактики возникновения межнациональных конфликтов, сохранения традиций народов России, развития и поддержания межнациональных и межкультурных связей, профилактики радикальных и экстремистских взглядов, а также вопросы реализации учебными заведениями межнациональных проектов и мероприятий.

Эксперты подчеркнули большую роль в профилактических мероприятиях, в укреплении межнационального единства и работе с молодежью Дома дружбы народов Самарской области. "Спасибо руководству губернии, что у нас есть свой Дом дружбы народов, где мы встречаемся. Это, действительно, такое объединяющее место, мы можем встречаться, с удовольствием общаемся друг с другом, поддерживаем", — подчеркнул председатель Самарской областной татарской национально-культурной автономии Анвер Горланов.

Также участникам конференции рассказали об истории пряничных досок и печатных пряников у русского народа, о культуре татарского гостеприимства, об обрядах чувашей, традициях казахов и дагестанцев в Самарской области.

Спикеры подтвердили, что главное условие комфортного межэтнического взаимодействия — общие ценности, традиции и уважение, которые объединяют жителей региона и соседних территорий.

"Страна наша многонациональная, много конфессий и, конечно, нам очень важно, чтобы мы жили в дружбе и согласии в мире — то, что ковалось столетиями. И наш президент, безусловно, прав, когда неоднократно говорит, что наше многообразие и культуры, и традиции, и языка — это наше богатство", — говорит первый зампредседателя комитета по делам национальностей Госудумы РФ Ильдар Гильмутдинов.

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