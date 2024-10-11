В Самарской области прошла конференция, посвященная многообразию традиций народов РФ

В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась региональная конференция "Многообразие традиций народов Российской Федерации как культурно-историческое богатство региона".
Мероприятие состоялось при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Федеральной национальной культурной автономии татар и правительства Самарской области. Организатор — Самарская областная татарская национально-культурная автономия.
В работе конференции приняли участие: первый зампредседателя комитета по делам национальностей Госдумы РФ, председатель Совета Федеральной национально — культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов; руководитель управления национальной и конфессиональной политики департамента внутренней политики Самарской области Мария Купцова; председатель Самарской областной татарской национально-культурной автономии Анвер Горланов; председатель региональной общественной организации "Союз народов Самарской области", почетный строитель России Ростислав Хугаев; ветеран боевых действий Ринат Калимуллин; руководители национально-культурных объединений, эксперты, краеведы и историки Самарской области и республики Татарстан.
Участники конференции обсуждали вопросы профилактики возникновения межнациональных конфликтов, сохранения традиций народов России, развития и поддержания межнациональных и межкультурных связей, профилактики радикальных и экстремистских взглядов, а также вопросы реализации учебными заведениями межнациональных проектов и мероприятий.
Эксперты подчеркнули большую роль в профилактических мероприятиях, в укреплении межнационального единства и работе с молодежью Дома дружбы народов Самарской области. "Спасибо руководству губернии, что у нас есть свой Дом дружбы народов, где мы встречаемся. Это, действительно, такое объединяющее место, мы можем встречаться, с удовольствием общаемся друг с другом, поддерживаем", — подчеркнул председатель Самарской областной татарской национально-культурной автономии Анвер Горланов.
Также участникам конференции рассказали об истории пряничных досок и печатных пряников у русского народа, о культуре татарского гостеприимства, об обрядах чувашей, традициях казахов и дагестанцев в Самарской области.
Спикеры подтвердили, что главное условие комфортного межэтнического взаимодействия — общие ценности, традиции и уважение, которые объединяют жителей региона и соседних территорий.
"Страна наша многонациональная, много конфессий и, конечно, нам очень важно, чтобы мы жили в дружбе и согласии в мире — то, что ковалось столетиями. И наш президент, безусловно, прав, когда неоднократно говорит, что наше многообразие и культуры, и традиции, и языка — это наше богатство", — говорит первый зампредседателя комитета по делам национальностей Госудумы РФ Ильдар Гильмутдинов.
Последние комментарии
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка