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ЖКХ и благоустройство Общество

Появились рендеры фонтана на ул. Осипенко в Самаре после ремонта

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стало известно как будет выглядеть фонтан 40-летия Победы на ул. Осипенко в Самаре после реконструкции. Рендеры опубликовал в Вконтакте член регионального штаба Народного фронта Самарской области Алексей Сорокин.

Фото: https://vk.com/aasorokin86

"Чаша будет видоизменена немного, но мне кажется очень достойный, компромиссный вариант. С одной стороны максимально сохраняется исторический вид фонтана, торжественный очень, с другой он станет более современным", - поделился мнением общественник.

Он при этом отметил, что необходимо заменить заложенную в проект тактильную пвх-плитку на более безопасный вариант. Ранее Алексей Сорокин уже поднимал эту тему.

Напомним, на ремонт фонтана "40 лет Победы в Великой Отечественной войне" (сквер на площади Героев 21-й Армии в границах улиц Осипенко, Ново-Садовой, пр. Ленина) планируют направить 250 млн рублей. Ремонт проведут до 1 мая 2025 года.

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