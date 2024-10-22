Появились рендеры фонтана на ул. Осипенко в Самаре после ремонта

Стало известно как будет выглядеть фонтан 40-летия Победы на ул. Осипенко в Самаре после реконструкции. Рендеры опубликовал в Вконтакте член регионального штаба Народного фронта Самарской области Алексей Сорокин.
"Чаша будет видоизменена немного, но мне кажется очень достойный, компромиссный вариант. С одной стороны максимально сохраняется исторический вид фонтана, торжественный очень, с другой он станет более современным", - поделился мнением общественник.
Он при этом отметил, что необходимо заменить заложенную в проект тактильную пвх-плитку на более безопасный вариант. Ранее Алексей Сорокин уже поднимал эту тему.
Напомним, на ремонт фонтана "40 лет Победы в Великой Отечественной войне" (сквер на площади Героев 21-й Армии в границах улиц Осипенко, Ново-Садовой, пр. Ленина) планируют направить 250 млн рублей. Ремонт проведут до 1 мая 2025 года.
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Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
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И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?