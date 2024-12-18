Самарский Облсуд вынес приговор жителю Чапаевска за покушение на брата и убийство адвоката

Самарский областной суд вынес приговор жителю Чапаевска, которого обвиняли в убийстве адвоката Дмитрия Калиниченко и покушении на убийство родного брата, сообщает прокуратура Самарской области. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. "а, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Напомним, преступление произошло 28 декабря прошлого года на ул. Ленина, 53. Подсудимый в ходе конфликта несколько раз ударил ножом старшего брата Михаила, а выбегая из подъезда, он встретил адвоката брата и зарезал того. Раненого брата госпитализировали.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.