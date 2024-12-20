Владимир Кошелев: "Эфиры "Очной ставки" могут стать самой рейтинговой программой регионального ТВ"

Депутат Государственной думы РФ Владимир Кошелев поделился впечатлением от первого эфира ток-шоу "Очная ставка".
"Формат "Очной ставки", предложенный Вячеславом Андреевичем Федорищевым, привлекателен тем, что подобных эфиров давно не было на самарском телевидении. Мы в прямом эфире увидели и губернатора, отвечающего на неудобные вопросы, и живую реакцию, присутствующих в зале людей.
Подкупающая откровенность высшего должностного лица региона, несомненно, пришлась по душе всем зрителям. Ведь смотрели мы не срежиссированный кем-то спектакль, где каждое слово и интонацию сотню раз отрепетировали, а чистую импровизацию. И увидели человека, искренне болеющего душой за свое дело, за благополучие нашей области.
Думаю, что эти прямые эфиры "Очной ставки" могут стать самой рейтинговой программой нашего регионального ТВ. Не только из-за актуальности поднимаемых там вопросов, но и благодаря возможности увидеть, что слова не расходятся с делом", - прокомментировал парламентарий.
Напомним, эфир состоялся 19 декабря. В ходе программы Вячеслав Федорищев и депутат губдумы Александр Милеев, а также зрители обсудили ряд тем, среди которых, в частности, были наведение порядка в сфере ЖКХ и газоснабжения, мусорная реформа, эффективность и прозрачность финансирования футбольного клуба "Крылья Советов".
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.