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Власть и политика

Владимир Кошелев: "Эфиры "Очной ставки" могут стать самой рейтинговой программой регионального ТВ"

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Государственной думы РФ Владимир Кошелев поделился впечатлением от первого эфира ток-шоу "Очная ставка".

"Формат "Очной ставки", предложенный Вячеславом Андреевичем Федорищевым, привлекателен тем, что подобных эфиров давно не было на самарском телевидении. Мы в прямом эфире увидели и губернатора, отвечающего на неудобные вопросы, и живую реакцию, присутствующих в зале людей.

Подкупающая откровенность высшего должностного лица региона, несомненно, пришлась по душе всем зрителям. Ведь смотрели мы не срежиссированный кем-то спектакль, где каждое слово и интонацию сотню раз отрепетировали, а чистую импровизацию.  И увидели человека, искренне болеющего душой за свое дело, за благополучие нашей области.

Думаю, что эти прямые эфиры "Очной ставки" могут стать самой рейтинговой программой нашего регионального ТВ. Не только из-за актуальности поднимаемых там вопросов, но и благодаря возможности увидеть, что слова не расходятся с делом", - прокомментировал парламентарий.

Напомним, эфир состоялся 19 декабря. В ходе программы Вячеслав Федорищев и депутат губдумы Александр Милеев, а также зрители обсудили ряд тем, среди которых, в частности, были наведение порядка в сфере ЖКХ и газоснабжения, мусорная реформа, эффективность и прозрачность финансирования футбольного клуба "Крылья Советов".

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