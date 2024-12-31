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Мэр Самары: утечки на теплотрассе в Корсунском переулке произошли на одном участке В Самаре устранили дефект на теплосети В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов В селе Новинки Волжского района возникли проблемы с газом Энергетики "Т Плюс" напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности в новогодние праздники

ЖКХ и благоустройство Общество

Мэр Самары: утечки на теплотрассе в Корсунском переулке произошли на одном участке

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Два дефекта на теплострассе, выявленные за неделю, в Корсунском переулке, выявили на одном участке трубопровода. Об этом сообщил мэр Самары Иван Носков в своем телеграм-канале.

"Будем проводить "работу над ошибками", и выяснять, почему именно этот участок трубы дважды "порадовал" жителей буквально за неделю. Протяженность участка — 97 метров, с двух концов идут замененные трубы, но именно эту сотню метров почему-то своевременно не поменяли. Впрочем, надо признать — ресурсоснабжающие организации объективно недостаточно вкладываются в замену сетей. И это не только "Т Плюс", но и другие. Эту порочную практику нужно ломать, жители не должны страдать от неправильных экономических или технических расчетов. Понятно, что в зиму капитальные ремонты делать нельзя, но уже со следующего года нужно начинать масштабные работы по замене сетей", - написал глава города.

Напомним, 27 декабря в Самаре в нескольких сотнях домов ограничили теплоснабжение в связи с ремонтом на трубопроводе в Корсунком переулке. 28 декабря дефект устранили. Однако новая утечка произошла уже 30 декабря.

Гид потребителя

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