Мэр Самары: утечки на теплотрассе в Корсунском переулке произошли на одном участке

Два дефекта на теплострассе, выявленные за неделю, в Корсунском переулке, выявили на одном участке трубопровода. Об этом сообщил мэр Самары Иван Носков в своем телеграм-канале.
"Будем проводить "работу над ошибками", и выяснять, почему именно этот участок трубы дважды "порадовал" жителей буквально за неделю. Протяженность участка — 97 метров, с двух концов идут замененные трубы, но именно эту сотню метров почему-то своевременно не поменяли. Впрочем, надо признать — ресурсоснабжающие организации объективно недостаточно вкладываются в замену сетей. И это не только "Т Плюс", но и другие. Эту порочную практику нужно ломать, жители не должны страдать от неправильных экономических или технических расчетов. Понятно, что в зиму капитальные ремонты делать нельзя, но уже со следующего года нужно начинать масштабные работы по замене сетей", - написал глава города.
Напомним, 27 декабря в Самаре в нескольких сотнях домов ограничили теплоснабжение в связи с ремонтом на трубопроводе в Корсунком переулке. 28 декабря дефект устранили. Однако новая утечка произошла уже 30 декабря.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?