Мэр Самары: утечки на теплотрассе в Корсунском переулке произошли на одном участке

Два дефекта на теплострассе, выявленные за неделю, в Корсунском переулке, выявили на одном участке трубопровода. Об этом сообщил мэр Самары Иван Носков в своем телеграм-канале.

"Будем проводить "работу над ошибками", и выяснять, почему именно этот участок трубы дважды "порадовал" жителей буквально за неделю. Протяженность участка — 97 метров, с двух концов идут замененные трубы, но именно эту сотню метров почему-то своевременно не поменяли. Впрочем, надо признать — ресурсоснабжающие организации объективно недостаточно вкладываются в замену сетей. И это не только "Т Плюс", но и другие. Эту порочную практику нужно ломать, жители не должны страдать от неправильных экономических или технических расчетов. Понятно, что в зиму капитальные ремонты делать нельзя, но уже со следующего года нужно начинать масштабные работы по замене сетей", - написал глава города.

Напомним, 27 декабря в Самаре в нескольких сотнях домов ограничили теплоснабжение в связи с ремонтом на трубопроводе в Корсунком переулке. 28 декабря дефект устранили. Однако новая утечка произошла уже 30 декабря.