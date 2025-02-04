В Самарской области подрядчика ФКР обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение руководителю подрядной организации, работавшей с Фондом капитального ремонта.
По версии следствия, с 2020 по 2021 г. фирма заключила 11 договоров с НО "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта". Подрядчик должен был ремонтировать кровлю домов в Тольятти, Отрадном, Новокуйбышевске, Нефтегорске и пос. Мирный. За это организация получила аванс более 5,5 млн рублей. Однако директор фирмы своих обязательств не исполнил.
Мужчине вменяют ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Самары.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?