В Самарской области подрядчика ФКР обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение руководителю подрядной организации, работавшей с Фондом капитального ремонта.

По версии следствия, с 2020 по 2021 г. фирма заключила 11 договоров с НО "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта". Подрядчик должен был ремонтировать кровлю домов в Тольятти, Отрадном, Новокуйбышевске, Нефтегорске и пос. Мирный. За это организация получила аванс более 5,5 млн рублей. Однако директор фирмы своих обязательств не исполнил.

Мужчине вменяют ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Самары.