Тольяттинский пенсионер купился на предложение разбогатеть на акциях и перевел мошенникам 300 тыс. рублей

В Тольятти 60-летний местный житель стал жертвой кибермошенников, передает ГУ МВД по Самарской области. Ему позвонил "сотрудник газовой компании", предложив стать обладателем акций. С их помощью пенсионер якобы мог получить дополнительный заработок.

Мужчина несколько часов изучал предложение, после чего пришел к выводу, что это отличная возможность поправить доход. Он обсудил условия вывода средств и, по указанию незнакомца, установил на смартфон приложение "для контроля позиций конкурентов и ставок на биржевом рынке".

В течение десяти дней тольяттинец совершал "ставки" на сумму более 300 000 рублей в приложении и ежедневно общался с наставником.

В один из дней его личный кабинет на ресурсе оказался заблокирован, а в чате с сотрудником фирмы мужчина был отправлен в черный список.

Тогда, при проверке счета в мобильном банке, куда должен был поступать процент от вложений, он обнаружил отсутствие средств. Осознав, что стал жертвой мошенников, обратился за помощью в полицию.