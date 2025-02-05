Тольяттинский пенсионер купился на предложение разбогатеть на акциях и перевел мошенникам 300 тыс. рублей

В Тольятти 60-летний местный житель стал жертвой кибермошенников, передает ГУ МВД по Самарской области. Ему позвонил "сотрудник газовой компании", предложив стать обладателем акций. С их помощью пенсионер якобы мог получить дополнительный заработок.
Мужчина несколько часов изучал предложение, после чего пришел к выводу, что это отличная возможность поправить доход. Он обсудил условия вывода средств и, по указанию незнакомца, установил на смартфон приложение "для контроля позиций конкурентов и ставок на биржевом рынке".
В течение десяти дней тольяттинец совершал "ставки" на сумму более 300 000 рублей в приложении и ежедневно общался с наставником.
В один из дней его личный кабинет на ресурсе оказался заблокирован, а в чате с сотрудником фирмы мужчина был отправлен в черный список.
Тогда, при проверке счета в мобильном банке, куда должен был поступать процент от вложений, он обнаружил отсутствие средств. Осознав, что стал жертвой мошенников, обратился за помощью в полицию.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?