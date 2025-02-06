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Жительница Самары лишилась денег в надежде сэкономить на лечении собаки

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре жертвой мошенников стала 47-летняя местная жительница, работающая кассиром, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В начале февраля самарчанка заметила, что ее собака выглядит больной. Сводив питомца в ветеринарную клинику и получив рекомендации, стала искать в интернете, где дешевле купить необходимые медикаменты.

Наткнувшись на сайт, предлагающий привлекательную цену и быструю доставку, девушка перешла в бот мессенджера и заполнила банковские реквизиты на оплату лекарства, а затем совершила перевод на сумму более 17 тысяч рублей.

Продавец заверил ее в успешной покупке и сообщил, когда ожидать курьера. Так и не дождавшись поставки медикамента, 47-летняя жительница губернии проверила диалог и обнаружила себя в "черном списке". Осознав, что стала жертвой мошенников, обратилась за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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