Жительница Самары лишилась денег в надежде сэкономить на лечении собаки

В Самаре жертвой мошенников стала 47-летняя местная жительница, работающая кассиром, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В начале февраля самарчанка заметила, что ее собака выглядит больной. Сводив питомца в ветеринарную клинику и получив рекомендации, стала искать в интернете, где дешевле купить необходимые медикаменты.
Наткнувшись на сайт, предлагающий привлекательную цену и быструю доставку, девушка перешла в бот мессенджера и заполнила банковские реквизиты на оплату лекарства, а затем совершила перевод на сумму более 17 тысяч рублей.
Продавец заверил ее в успешной покупке и сообщил, когда ожидать курьера. Так и не дождавшись поставки медикамента, 47-летняя жительница губернии проверила диалог и обнаружила себя в "черном списке". Осознав, что стала жертвой мошенников, обратилась за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?