Жительница Самары лишилась денег в надежде сэкономить на лечении собаки

В Самаре жертвой мошенников стала 47-летняя местная жительница, работающая кассиром, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В начале февраля самарчанка заметила, что ее собака выглядит больной. Сводив питомца в ветеринарную клинику и получив рекомендации, стала искать в интернете, где дешевле купить необходимые медикаменты.

Наткнувшись на сайт, предлагающий привлекательную цену и быструю доставку, девушка перешла в бот мессенджера и заполнила банковские реквизиты на оплату лекарства, а затем совершила перевод на сумму более 17 тысяч рублей.

Продавец заверил ее в успешной покупке и сообщил, когда ожидать курьера. Так и не дождавшись поставки медикамента, 47-летняя жительница губернии проверила диалог и обнаружила себя в "черном списке". Осознав, что стала жертвой мошенников, обратилась за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.