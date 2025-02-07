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Преступления Происшествия

Самарская пенсионерка под "гипнозом" мошенников лишилась почти 3 млн рублей

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре очередной жертвой мошенников стала 72-летняя местная жительница, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионерке на мобильный позвонил неизвестный и представился курьером. Он сообщил, что на ее имя пришла посылка. Женщина ответила, что ничего не заказывала. В ответ на это собеседник попросил ее назвать код из смс-сообщения для отказа от посылки. Не подозревая обмана, пенсионерка назвала код, после чего звонок неожиданно прервался.

Через некоторое время ей снова позвонили, на этот раз якобы из правоохранительных органов. Собеседник предупредил, что она стала жертвой мошенников, и предложил свою помощь в спасении денег. Под руководством незнакомца женщина через банкоматы, расположенные в торговом центре, несколькими транзакциями перевела собственные деньги на так называемый "безопасный счет".

Лишь спустя некоторое время, после того, как перевела в общей сложности 2, 82 млн рублей, она  осознала, что стала жертвой тщательно спланированной мошеннической схемы.

Поняв, что ее обманули, пожилая женщина обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, и правоохранительные органы проводят расследование.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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