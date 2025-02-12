Самарскую дачницу обманули мошенники и выманили 500 тыс. рублей

В Волжском районе жертвой мошенников стала местная 41-летняя жительница, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В одном из дачных чатов потерпевшая познакомилась и начала общаться с женщиной. В какой-то момент, спустя полтора месяца, она поделилась планами по благоустройству участка: ей нужно было перевезти на свою дачу бак для воды от родственника. Женщина посетовала, что для транспортировки большой емкости потребуется большая сумма. Тут собеседница оживилась и начала расхваливать интернет-биржу, где она якобы зарабатывает деньги, вкладывая их в выгодные проекты.
Дачница позволила передать свой номер "брокеру-наставнику", и через какое-то время ей, действительно, позвонил представитель "брокерской компании". Заключив договор с мошенником, женщина внесла стартовый капитал. Спустя неделю гражданка получила "прибыль", что ее убедило в дальнейшем заработке. Она пополнила счет для более существенного заработка. После ряда пополнений на 500 тыс. рублей сотрудник "брокерской фирмы" перестал выходить на связь.
Деньги и "прибыль" вывести со счета уже не удалось. Собеседница также перестала общаться. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.