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Преступления Происшествия

Самарскую дачницу обманули мошенники и выманили 500 тыс. рублей

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе жертвой мошенников стала местная 41-летняя жительница, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В одном из дачных чатов потерпевшая познакомилась и начала общаться с женщиной. В какой-то момент, спустя полтора месяца, она поделилась планами по благоустройству участка: ей нужно было перевезти на свою дачу бак для воды от родственника. Женщина посетовала, что для транспортировки большой емкости потребуется большая сумма. Тут собеседница оживилась и начала расхваливать интернет-биржу, где она якобы зарабатывает деньги, вкладывая их в выгодные проекты. 

Дачница позволила передать свой номер "брокеру-наставнику", и через какое-то время ей, действительно, позвонил представитель "брокерской компании". Заключив договор с мошенником, женщина внесла стартовый капитал. Спустя неделю гражданка получила "прибыль", что ее убедило в дальнейшем заработке. Она пополнила счет для более существенного заработка. После ряда пополнений на 500 тыс. рублей сотрудник "брокерской фирмы" перестал выходить на связь.

Деньги и "прибыль" вывести со счета уже не удалось. Собеседница также перестала общаться. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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