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Преступления Происшествия

Водитель автобуса согласился поучаствовать в мошенничестве за 10 тысяч рублей и получил срок

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК совместно с нижегородскими правоохранительными органами раскрыл крупную региональную преступную группировку, специализирующуюся на страховом мошенничестве в Нижегородской области. Преступники занимались инсценировкой ДТП с автомобилями. Всего ОПГ сфальсифицировало более 40 дорожных аварий. Ущерб ВСК составил около 2,8 млн рублей.

Организатором ОПГ выступил нижегородец К., он организовал преступную группу, в которую входили не менее 50 участников. С 2020 года мошенники инсценировали более 40 дорожных аварий и обманным путем получили выплаты от нескольких страховых компаний, в частности, ВСК.

Преступления совершались по следующей схеме: организатор К. подыскивал объявления о продажах автомобилей марок BMW, MercedesBenz, JAGUAR, а также мотоцикла марки YAMAНA, т. е. дорогостоящие иномарки, — для последующих инсценировок ДТП. ДТП совершались с целью дальнейшего оформления страховых случаев по ОСАГО. Автомобили и мотоцикл оформлялись на фиктивных собственников, на авто оформлялось ОСАГО.

По сценарию, с дорогостоящими авто сталкивались "ГАЗель", "ГАЗ", "ПАЗ". После фиктивного ДТП, сфотографировав повреждения, мошенники обращались в ГИБДД с заведомо ложными сведениями об обстоятельствах якобы произошедшего ДТП и заявляли о виновности водителя грузового автомобиля. Сотрудники ГИБДД на основании предоставленных им сведений фиксировали факт несуществующего дорожно-транспортного происшествия.

Затем автомошенники обращались за выплатой по ОСАГО в страховую компанию. Указанными денежными средствами руководитель преступной группы распоряжался по своему усмотрению.

Так, в одном случае мошенники "разыграли" сцену с участием автомобиля марки "Merсedes Benz ML350" 2005 года выпуска, застрахованным в ВСК по полису ОСАГО, и автобусом марки "ПАЗ".

В вечернее время, чтобы не было свидетелей, они подстроили ДТП таким образом, чтобы виновником аварии оказался водитель автобуса. Надо отметить, что водитель был в сговоре с преступниками. За свои услуги он получил выплату в размере 10 тысяч рублей. На место фиктивного ДТП оперативно выехал аварийный комиссар, который тоже входил в ОПГ.

Он зафиксировал обстоятельства данного инсценированного ДТП, а именно: составил схему места ДТП, в которые внес заведомо ложные сведения об обстоятельствах ДТП.

Сотрудники страховой компании, введенные в заблуждение, выплатили по данному случаю страховое возмещение.

Все подсудимые признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы.

Также суд удовлетворил исковые требования ВСК о взыскании с мошенников причиненного имущественного вреда в сумме более 2,8 млн рублей.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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