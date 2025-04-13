В Самаре мошенники украли у HR-специалиста 2,2 млн рублей

В Самаре жертвой мошенников стала 46-летняя HR-специалист одной из местных компаний, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевшей позвонила женщина, которая выдавала себя за завуча в школе, где учатся ее дети. Злоумышленница убедила жертву предоставить данные для входа в личный кабинет на портале Госуслуг, сославшись на необходимость регистрации в разделе "Моя школа".

Следующим этапом стали звонки от людей, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они ввели женщину в заблуждение, сообщив о том, что ее деньги находятся под угрозой и якобы переводятся мошенниками для финансирования преступной деятельности.

Для "спасения" денег лже-правоохранители предложили перевести средства на якобы безопасные счета. Более того, чтобы усилить доверие жертвы, они даже организовали вызов такси для поездки в банк. Под диктовку мошенников женщина совершила переводы через различные банкоматы Самары.

В результате этой многоходовой аферы жительница Самары лишилась суммы в 2 286 000 рублей. После обращения пострадавшей в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело, и в настоящее время ведется активный розыск причастных к преступлению лиц.