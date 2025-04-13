16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре мошенники украли у HR-специалиста 2,2 млн рублей В Сызрани будут судить любительницу пьяной езды "Скиф" и мертвый ветеран: в продаже земли под застройку на ул. Солнечной усмотрели аферу В Самаре задержали женщину с 700 дозами наркотиков Бастрыкин заинтересовался делом с участием иностранного подростка, напавшего на жительницу Самары

Преступления Происшествия

В Самаре мошенники украли у HR-специалиста 2,2 млн рублей

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре жертвой мошенников стала 46-летняя HR-специалист одной из местных компаний, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевшей позвонила женщина, которая выдавала себя за завуча в школе, где учатся ее дети. Злоумышленница убедила жертву предоставить данные для входа в личный кабинет на портале Госуслуг, сославшись на необходимость регистрации в разделе "Моя школа".

Следующим этапом стали звонки от людей, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они ввели женщину в заблуждение, сообщив о том, что ее деньги находятся под угрозой и якобы переводятся мошенниками для финансирования преступной деятельности.

Для "спасения" денег лже-правоохранители предложили перевести средства на якобы безопасные счета. Более того, чтобы усилить доверие жертвы, они даже организовали вызов такси для поездки в банк. Под диктовку мошенников женщина совершила переводы через различные банкоматы Самары.

В результате этой многоходовой аферы жительница Самары лишилась суммы в 2 286 000 рублей. После обращения пострадавшей в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело, и в настоящее время ведется активный розыск причастных к преступлению лиц.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4