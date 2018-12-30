В ближайшие часы в Самарской области ухудшится погода

В ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидается сильная изморозь 50 мм и более с сохранением ночью и днем в понедельник, 31 декабря, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.