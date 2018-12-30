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Общество

В ближайшие часы в Самарской области ухудшится погода

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидается сильная изморозь 50 мм и более с сохранением ночью и днем в понедельник, 31 декабря, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82

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