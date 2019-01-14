Учительница из Сызрани, пострадавшая в драке школьников, просит прекратить проверку

В понедельник, 14 января, учитель физкультуры сызранской школы №27, получившая травму во время драки школьников, попросила полицейских прекратить проверку по факту ее обращения в медицинское учреждение. Просьба, озвученная во время опроса, была мотивирована тем, что женщина не имеет ни к кому претензий, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Сергей Гольдштейн также рассказал, что сейчас сотрудники самарской полиции устанавливают все подробности получения телесных повреждений педагогом одной из школ Сызрани.

"По предварительной информации, женщина получила травму, когда предотвращала конфликт между двумя подростками, — рассказал начальник пресс-службы областного полицейского Главка. — Травму ей нанес один из подростков. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних работают с подростками, их родителями и свидетелями произошедшего".

Преподаватель обратилась в медицинское учреждение, где ей поставили предварительный диагноз "сотрясение головного мозга".

"В ходе опроса женщина обратилась с просьбой к сотрудникам полиции о прекращении проводимой проверки, так как она не имеет ни к кому претензий. По результатам собранных материалов будет принято процессуальное решение", — сообщил Сергей Гольдштейн.

Напомним, конфликт произошел 10 января. 14-го числа с пострадавшим педагогом по телефону связался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Мальчишки начали драться. Я разнимала их и получила удар в лицо. Это произошло случайно, один мальчик хотел ударить другого, не меня", — рассказала женщина, подчеркнув, что давней вражды между школьниками не было.

По словам учительницы, она чувствует себя нормально, присутствуют небольшая головная боль и головокружение. Дмитрий Азаров пожелал педагогу скорейшего выздоровления.

Глава региона отметил, что ситуация будет находиться под его личным контролем: "Вопиющий случай, обязательно буду разбираться. Безусловно, каждый педагог должен чувствовать себя защищенным. Разберемся в ситуации и накажем хулигана".