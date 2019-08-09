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Общество

В Ширяево состоится ХIII фестиваль народных традиций "Жигулевская вишня"

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 10 августа, в селе Ширяево пройдет ХIII фестиваль народных традиций "Жигулевская вишня", который с каждым годом собирает на своих площадках все большее количество участников и гостей. Организатор фестиваля — администрация Жигулевска — приготовила для поклонников фестиваля насыщенную программу.

Мероприятие начнется в 9:30 с соревнований вёсельной регаты "Жигулевская миля" (с.Зольное, площадка перед ДК "Нефтяник", спуск к пристани ул. Клубная, 41).

Для гостей фестиваля будет организован конкурс пирогов от любителей и профессионалов с дегустацией, конкурс "вишневого костюма", ярмарочная площадка с продажей сувенирной и ремесленной продукции, а также мастер-классы по приготовлению вишневого сувенира из различных материалов, вишневые розыгрыши призов, где каждый участник получит памятный сувенир.

Самых маленьких участников и гостей фестиваля ждут площадки с аттракционами, играми и многое другое. Хороводы, песни, танцы, забавы создадут отличное настроение и яркое, незабываемое впечатление праздника.

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