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Общество

В Самаре прошел спортивный праздник "День физкультурника"

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 10 августа, на второй очереди набережной Самары, от Маяковского спуска и до бассейна самарского филиала ЦСКА, прошел спортивный праздник, посвященный 80-летию Дня физкультурника.

Спортивный праздник в этом году впервые начался в 17:00. Дети и родители играли в мини-гольф, выполняли волейбольные приемы с игроками и под руководством тренеров из "Новы"-2, принимали участие в  турнире по армрестлингу, уличным танцам и ориентированию на местности,. Здесь также можно было  пройти спортивный квест, найдя и посетив определенное количество спортплощадок на набережной и прослушать лекции по теме здорового образа жизни.

Всего с 9:00 и до 21:00 здесь работало более 30 площадок от федераций, спортивных школ и клубов области, на которых с показательными выступлениями и мастер-классами выступали молодые спортсмены.

20 лучших семейных команд области участвовали в фестивале ГТО, по итогам которого определялись победитель и призеры. Первое место заняла семья Мячиных из Чапаевска. В качестве призов они получили золотые медали, дипломы и кофеварку. Второе место — у семейной команды Долговых из села Кошки, третье заняла семья Бруновских из Самары.

Первый заместитель министра спорта области Андрей Харин, поднявшись на сцену у бассейна самарского филиала ЦСКА, вручил заслуженному ветерану команды "Крылья Советов" Валерьяну Панфилову шарф посла ГТО в Самарской области № 2. "Валерьян Владимирович Панфилов — обладатель золотого значка ГТО, испытания для получения которого в своей возрастной категории он успешно прошел. И теперь он будет продвигать комплекс ГТО в нашем регионе в новом качестве", — отметил Андрей Харин.

Завершился спортивный праздник ночным пробегом по набережной на 5 и 10 км, которые участники преодолевали под шум дождя, освещая себе маршрут налобными фонариками.

 

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