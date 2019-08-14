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Общество

Жители Безенчука побывали на цирковом представлении в парке "Тополя"

БЕЗЕНЧУК. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Безенчуке 9 августа в парке "Тополя" на открытой площадке выступил народный "Купинский цирк на сцене". Мероприятие состоялось в рамках общественного творческого проекта "Культурное сердце России", который реализуется в Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова.

Основной идеей проекта является то, что жители городов и районов сами выбрали с помощью опросов свой культурный досуг и свое участие в проводимых мероприятиях (в роли организаторов, зрителей или участников).

В парке "Тополя" по пятницам проходят концерты "Тополиная фиеста 2019". И каждый раз на сцену выходят самые разные творческие коллективы и солисты многофункционального культурного центра Безенчукского района, чтобы приобщить жителей и гостей Безенчука к культурному времяпрепровождению и создать позитивный настрой.

На этот раз бурю положительных эмоций и взрослых, и маленьких зрителей вызвало выступление "Купинского цирка на сцене". Артисты, а это сельские мальчишки и девчонки, выступали настолько профессионально, что буквально покорили всех. Мастерство показали воздушные гимнасты, жонглёры, фокусник, силач, эквилибрист. После представления все юные циркачи вместе с руководителем вышли на сцену, их благодарили громкими аплодисментами и криками "Молодцы!".

Гости фиесты были в этот вечер не только зрителями, но и участниками. С большим увлечением взрослые и дети пробовали изготовить забавные поделки на мастер-классе мастеров музейно-выставочного центра.

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