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Общество

Залечили до смерти: хозяйка погибшей кошки требует наказать ветеринаров

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С двумя клиниками сразу судится жительница Самары Алиса Ничик - в июле 2018 г. ее канадского сфинкса по кличке Берта начали лечить сначала от аллергии, затем от зубных недугов, а потом и вообще неизвестно от чего. Анализы не выявляли никаких инфекций. В результате 2 августа 2018 г. кошка умерла.

Полиция на обращение женщины не ответила, поэтому та обратилась в суд в гражданском порядке.

"Сначала она просто чесалась, я думала, дело в корме, в "Самарской Луке" сказали, что это аллергия, я начала давать ей прописанные препараты. 25 июля она перестала есть, у нее текла слюна, ветеринары сказали, что нужно удалить зуб, а остальные очистить от зубного камня. На следующий день эту процедуру сделали под наркозом, потом отдали ее мне домой. К вечеру кошка уже с трудом дышала, я привезла ее в клинику, там сделали рентген и сказали, что у нее жидкость в легких, Берту госпитализировали", — вспоминала в суде Алиса Ничик.

Представители "Самарской Луки" отрицают, что от наркоза, который делали кошке, у нее могли начаться такие проблемы. Они продолжили лечение: брали анализы, ставили диагнозы… На ночной стационар под наблюдение врачей кошку брали в другую ветеринарную клинику — "Зоомир", там же один из врачей при помощи шприца откачивал из легких животного жидкость.

Впоследствии протокол вскрытия показал, что жизненно важные органы кошки (печень, легкие и сердце) были в проколах. Врач в суде так не ответил четко, мог ли он промахнуться и всадить иглу не туда. Но представители "Зоомира" уверяют: он отличный профессионал, а игл того диаметра, что указан в протоколе вскрытия, у них в клинике нет.

Показатели становились все хуже, а причину ухудшения состояния животного обнаружить не удавалось. В результате 2 августа 2018 года кошка умерла. Ей было на тот момент семь лет.

Алиса Ничик писала в разные инстанции с просьбой проверить клиники, даже в полицию обращалась, но оттуда, по ее словам, ответа так и не получила.

В результате 2019 г. женщина обратилась в суд в гражданском порядке с просьбой возместить ей стоимость животного, затраты на его обследование и лечение, а также другие расходы, которые Ничик понесла в результате некачественно оказанной ветеринарной помощи, в том числе моральный вред.

Соответчиками в суде выступают ООО Самаравет ВК "Зоомир", а также представители "Самарской Луки" (представлены двумя юрлицами — ИП Коробова Наталья Владимировна и ООО "ВК Самарская Лука"). Иск они не признают.

Представители ветклиник в суде ставят под сомнение ценность кошки, ее стоимость, а также результаты вскрытия, которое не установило, какая именно болезнь стала причиной смерти животного, но показал проколы органов.

Сегодня врачи говорят, что, вероятно, у кошки была онкология — подтвердить это могла бы биопсия, но ее делают под наркозом. Не сделали — хозяйка отказалась, а отказалась она оттого, что после прошлого наркоза Берта едва не умерла, и ветеринары сказали, что следующий она может не пережить. Такой вот замкнутый круг.

Решать, кто прав, кто виноват, придется Промышленному районному суду, рассмотрение дела может занять не один месяц.

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