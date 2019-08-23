Найденная в Шигонах генуэзская закладная плита передана в музей Алабина

В четверг, 22 августа, Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области передало в археологические фонды музея им. Алабина генуэзскую закладную плиту, найденную в с. Шигоны, сообщается на сайте музея.

Напомним, плита была обнаружена в ходе проведения работ по благоустройству территории около здания Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр "Учебный филиал "Шигонский" при храме во имя Архистратига Михаила" Благочинным церквей Шигонского округа настоятелем Михайло-Архангельского храма с. Шигоны протоиереем Николаем Кибалюком.

Каменная плита прямоугольной формы, размерами 108×74×20 см, изготовлена из песчаника серо-коричневого цвета. На лицевой стороне каменной плиты нанесено четыре герба, три из которых занимают верхнюю половину, четвертый размещен в нижнем в левом углу. Под гербами верхнего ряда и справа от герба, нанесенного в левом нижнем углу, размещена надпись, сделанная латинским шрифтом.

Находка данной плиты вызвала широкий интерес у общественности и ученых. По предварительной атрибуции плита происходит из Каффы (Феодосия). Историки Игорь Афонасенко, Александр Джанов предложили свое прочтение надписи: "Эту воду (=водоем или цистерна), для народного использования (всеобщего использования) по приказу консула Калоччо Гизольфи как и (его) стараниями до этого места доведенную, Франческо Фьески соорудил, (и) своей четырехугольной плитой украсил (в 1467 году)".

Когда плиту смогут увидеть посетители музея пока не сообщается.