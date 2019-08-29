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Общество

"Кошелев-проект" приглашает 1 сентября на День района

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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День микрорайона — это праздник, который проходит ежегодно в начале сентября в Самаре и Калуге. Первый праздник прошёл в 2010 году и с тех пор стал традиционным развлекательным событием в жизни этих городов. Участие в празднике принимали звёзды отечественной эстрады Полина Гагарина, Нюша, Стас Пьеха, Сергей Лазарев, Александр Ревва, группа "Серебро" и др.

В 2019 году мероприятие пройдет уже в девятый раз, хедлайнером станет Елена Темникова.

Посещаемость растет с каждым годом. В среднем мероприятие посещают 90-100 тыс человек в Самаре и 30-35 000 в Калуге. В 2019 году ожидается 120 тысяч и 45 000 соответственно. На сегодняшний день это, пожалуй, крупнейший оупен-эйр в стране. Основным конкурентом по посещаемости был в своё время только фестиваль "Рок-над-Волгой".

Детская дневная программа традиционно включает в себя аттракционы, мастер-классы, батуты, гоночную трассу, фотозону, аквагрим, работу детской сцены и т.д. В развлекательной программе театральное, световое и музыкальное шоу, выступления групп, салют.

В течение Дня микрорайона (от дневной программы к вечерней) проводятся разнообразные массовые конкурсы среди жителей, победителей награждают на сцене под овации жителей микрорайона и их гостей, приезжающих на праздник из других районов областных столиц.

Программа

13-00 — 17-00 Начало работы детских станций: детская анимация, развлекательная программа, конкурс рисунков на асфальте, мыльные пузыри, фотозоны, сказочные персонажи, ростовые куклы, аквагрим, мастер-классы для детей. Также работает парк детских развлечений: батуты, карусели и аттракционы, гоночная трасса и паровоз.

13-00 — 17-00 На детской сцене будут выступать все детские творческие коллективы района.

Основная сцена

18-00 — 22-00 Выступают творческие коллективы района и г. Самара, концерт Елены Темниковой.

22-00 Салют

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