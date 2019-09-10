Завершается прием заявок на участие в конкурсе социальных проектов

В пятницу, 13 сентября, заканчивается прием заявок на участие в конкурсе социальных проектов. Отметим, что в 2019 г. решением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова объем средств на проведение конкурса СОНКО увеличен до 30 млн руб. и является максимальным с момента начала его проведения.

Также в этом году минэкономразвития Самарской области впервые проводит конкурсный отбор для предоставления субсидий на поддержку муниципальных программ развития социально ориентированных некоммерческих организаций.

Заявки на конкурс подали уже 11 муниципальных образований области: 6 городских округов (Тольятти, Жигулевск, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево и Сызрань) и 5 муниципальных районов (Безенчукский, Исаклинский, Кинельский, Клявлинский, Красноярский).

Итоги конкурса будут подведены в ближайшее время. Те муниципальные образования, заявки которых будут признаны победителями, получат субсидии из областного бюджета на организацию конкурсов социальных проектов на общую сумму 5 млн рублей.

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области рекомендует организациям, заинтересованным в проведении мероприятий на территории указанных муниципальных образований, уже сейчас ознакомиться с порядками отбора проектов в данных муниципальных образованиях и активно использовать новую возможность получения поддержки.

Подробнее об условиях участия в конкурсе здесь.