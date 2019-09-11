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Общество

В Самаре появится фонд защиты прав дольщиков

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области решено создать некоммерческую организацию — "Самарский региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства". Соответствующее решение принято правительством области в сентябре 2019 года.

Фото: maps.yandex.ru

Целью работы фонда станет завершение недостроенных домов и объектов инфраструктуры, на возведение которых привлекали средства граждан (участников долевого строительства).

Полномочия и функции учредителя фонда возложены на областное министерство строительства. Фонд должен быть зарегистрирован до середины ноября 2019 года.

В уставе создаваемой некоммерческой организации прописано, что она сможет приобретать объекты незавершенного строительства и инфраструктуры, а также земельные участки, предназначенные для этих объектов, финансировать завершение строительства "недостроев", в том числе привлекая для этого средства граждан и юрлиц. Помимо этого фонд сможет заключать договоры долевого участия, купли-продажи помещений в многоквартирных домах и других объектов недвижимости — для финансирования работ по завершению строительства "долевок".

Напомним, в Самарской области за 2016–2018 гг. из перечня проблемных объектов было исключено 18 домов и удовлетворены права требований 2682 человек. Однако в реестре обманутых дольщиков по-прежнему остается около 2 тыс. человек.

В 2019 г. областной минстрой планирует удовлетворить права 784 из 1946 обманутых дольщиков и сократить количество проблемных объектов с 38 до 30.

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