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Преступления Происшествия

Следствие по делу предправления РКБ продлили из-за особой сложности

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 сентября, Октябрьский районный суд Самары по ходатайству старшего следователя ГСУ регионального ГУ МВД Дмитрия Булгакова в очередной раз продлил срок домашнего ареста 50-летнему бывшему председателю правления Регионального коммерческого банка (РКБ) Константину Снигареву.

Мужчину обвиняют в злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве. Уголовное дело по факту вывода активов из кредитного учреждения возбудили в сентябре 2017 г., через год после отзыва у банка лицензии.

В постановлении о возбуждении дела фигурировала сумма 590 млн рублей. Центробанк же обнаружил признаки вывода из РБК активов на 2,7 млрд рублей. Главным фигурантом стал Снигарев, который с сентября 2014 г. являлся председателем правления.

Банкир заключил досудебное соглашение и, по словам руководителя следственной группы Булгакова, активно помогает расследованию.

В результате из этого дела выделили материалы по мошенничеству в особо крупном размере и в конце января 2019 г. возбудили еще одно уголовное дело в отношении одного из бенефициаров РКБ Рафаиля Абдрашитова, числившегося в банке советником председателя правления, а сейчас также находящегося под домашним арестом.

Недавно в связи с особой сложностью срок следствия по делу Снигарева продлили до 27 месяцев. Сам обвиняемый не возражал против продления меры пресечения.

Банк был создан в 1990 г. на базе Димитровградского отделения Жилсоцбанка СССР. Учредителями кредитной организации выступали 11 предприятий и организаций города и района, являвшиеся клиентами банка. В октябре 2015 г. организационно-правовая форма была изменена на АО. Банк купили самарские бизнесмены и открыли в Самаре шесть офисов.

19 сентября 2016 г. у кредитной организации отозвали лицензию. Причиной стало неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократное нарушение требований закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков из-за неудовлетворительного качества активов АО, руководство которого неадекватно оценивало принятые кредитные риски.

Уже при проверке обстоятельств банкротства выяснилось, что руководство кредитовало "технических юридических лиц" приобретением банком недвижимости по завышенной стоимости и ликвидную ссудную задолженность физических лиц замещало на ссудную задолженность этих юрлиц.

В конце июля Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Ульяновской области заявление о привлечении 13 бывших контролирующих РКБ лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам организации на сумму более 1,81 млрд рублей. Среди них и Снигарев, и Абдрашитов, а также основной бенефициар Ринат Гакилов с родственницей.

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