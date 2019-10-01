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Общество

Дачные маршруты в Самаре будут работать до 27 октября

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре окончание дачных перевозок запланировано на последнее воскресенье месяца, 27 октября,сообщает городской департамент транспорта.

В октябре перевозки на садово-дачные массивы осуществляются по субботам и воскресеньям. 

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