Дачные маршруты в Самаре будут работать до 27 октября

В Самаре окончание дачных перевозок запланировано на последнее воскресенье месяца, 27 октября,сообщает городской департамент транспорта.
В октябре перевозки на садово-дачные массивы осуществляются по субботам и воскресеньям.
В Самаре окончание дачных перевозок запланировано на последнее воскресенье месяца, 27 октября,сообщает городской департамент транспорта.
В октябре перевозки на садово-дачные массивы осуществляются по субботам и воскресеньям.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.