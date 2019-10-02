Радио "Губерния" стало победителем международного фестиваля "Радио без границ"

В год своего 10-летия ТРК "Губерния" продолжает получать престижные награды. Работу сотрудников телерадиокомпании оценили в Санкт-Петербурге. Именно здесь 1 октября огласили лауреатов международного фестиваля "Радио без границ".

На мероприятии гостям фестиваля презентовали передачу "Культурные люди", вышедшую в финал конкурса в номинации "Программа, посвященная Году театра в России". Проект радио "Губерния" получил диплом победителя фестиваля.

Отметим, что фестиваль "Радио без границ" организован Российской академией радио при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Россотрудничества и департамента информации и печати МИД России.

Руководители крупных радиостанций России и зарубежных стран обсуждают на мероприятии успешные проекты, посещают круглые столы и мастер-классы, а по итогам награждают лучших.