Около стадиона "Самара Арена" открылся инклюзивный парк

1 октября около стадиона "Самара Арена" на аллее "Последняя миля" (район 6-го проезда) состоялась торжественная церемония открытия инклюзивного детского игрового парка.

Эта многофункциональная площадка включает различные игровые и спортивные зоны, а также футбольное поле. Ее главная задача - дать возможность играть и заниматься спортом вместе всем детям, независимо от ограничений по здоровью. В парке установлено оборудование, приспособленное для ребят с различными возможностями здоровья (в том числе позволяющее заниматься детям на колясках). Футбольная площадка с искусственным газоном (47×27 м) может использоваться круглый год.

Строительство инклюзивного парка велось в рамках государственно-частного партнерства (совместно правительством Самарской области, Фондом помощи детям "Обнаженные сердца" и системой Coca-Cola в России) и реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" в составе национального проекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на недавней встрече с зампредседателя Госкорпорации развития ВЭБ.РФ Алексеем Сорокиным, который возглавлял организационный комитет по подготовке и проведению ЧМ-2018, отметил, что территория вокруг стадиона получит развитие: будет построено еще ряд спортивных объектов и сооружений.

Накануне официального открытия глава региона проинспектировал площадку на "Последней миле" стадиона и оценил выполненные работы. "Эта территория уникальна, она сегодня служит ядром Самарско-Тольяттинской агломерации, и я уверен, что она будет привлекать жителей со всего города и, может быть, не только Самары. Эта площадка особая - инклюзивная, она оборудована в полной мере как для людей, которые имеют некоторые ограничения по здоровью, но не имеют ограничения желания заниматься спортом, вести активный, здоровый образ жизни, так и для маленьких жителей города Самары", - отметил Дмитрий Азаров.

Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов на открытии площадки сообщил, что открытие инклюзивного игрового парка - это только начало по развитию территории около стадиона "Самара Арена". В ближайшее время здесь появятся и другие объекты.

"Уже в октябре в рамках государственного-частного партнерства около стадиона начнется строительство Дворца пляжных видов спорта. Проектом также предусмотрен 50-метровый бассейн. Есть предложения и по созданию велотрека. С будущего года начнется возведение крытого футбольного манежа", - сказал он.

Почетными гостями торжественного мероприятия стали самарские пловцы Вячеслав Ленский и Сергей Сухарев, мастера спорта международного класса по плаванию (спорт среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), кандидаты на участие в Паралимпийских играх 2020 года. На чемпионате мира по плаванию, который недавно состоялся в Лондоне, Сергей Сухарев выиграл серебро, а Вячеслав Ленский - бронзу.

Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов вручил спортсменам благодарственные письма за высокие спортивные результаты. "Очень важно, что в Самаре появилась такая площадка. Дети по-другому воспринимают мир. Если они в раннем возрасте поймут, что среди их сверстников есть необычные ребята и с ними, как и со всеми, можно играть и общаться, то они вырастут свободными от многих предрассудков и стереотипов", - отметил Вячеслав Ленский.

На новой футбольной площадке состоялся юнифайд-матч, в котором сыграли непрофессиональные любители футбола, дети с ограниченными возможностями здоровья, футболисты "Крыльев Советов" Дмитрий Кабутов и Данила Смирнов.

"Здорово, что появляются площадки, которые позволяют заниматься спортом и играть всем детям и взрослым вместе, стирают барьеры общения, - отметил Дмитрий Кабутов. - Хорошо, что площадка будет доступна для болельщиков и всех гостей, которые приходят на наши домашние матчи. Уверен, что ее посещение добавит позитивных впечатлений от похода на футбол, а мы постараемся побеждать и радовать их своей игрой".

Открытие инклюзивного детского парка будет способствовать решению задачи, поставленной главой региона Дмитрием Азаровым - сделать территорию стадиона точкой притяжения для жителей, удобным и комфортным местом для отдыха, занятий спортом.